Раніше французький міністр оборони Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримала перші Mirage 2000-5.

У мережу виклали відео, на якому, ймовірно, зафіксували французький винищувач Mirage 2000-5F в українському небі. Про це з посиланням на Telegram-канал "‎Соняшник"‎ повідомляє Army Recognition.

"‎Вам здалося, це все Міраж", – йдеться у жартівливому коментарі під відео. Зі свого боку зазначимо, що Mirage 2000 дійсно має доволі виразні риси, тож його важко сплутати з іншим літаком.

Нагадаємо, в лютому французький міністр оборони Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000-5F.

"Українські пілоти, які пройшли багатомісячну підготовку у Франції, тепер допомагатимуть захищати небо над Україною", – додав державний діяч.

Точну кількість переданих літаків не назвали. Раніше повідомлялось, що перша партія може складатись із трьох крилатих машин.

Mirage 2000 – довідка

Mirage 2000 є французьким багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який розробила компанія Dassault Aviation. Він знаходиться на озброєнні з 1984 року.

Варіант Mirage 2000-5F є модернізованою версією для французьких повітряних сил. Він може нести керовані ракети MICA-EM з активною радіолокаційною головкою самонаведення, завдяки якій було реалізовано принцип "вистрілив і забув".

У минулому році УНІАН повідомляв, що Україна отримає спеціальним чином доопрацьовані літаки Mirage, які мають розширені можливості для ударів по наземних цілях. Деякі фахівці вважають, що мова, скоріш за все, йде про адаптацію літака до високоточних бомб типу AASM.

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