РФ чудово знає про те, є у нас західні літаки, чи їх немає, зазначив спікер командування Повітряних сил.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відповів, чи міг бути масований ворожий ракетний удар по Україні "пошуком" F-16.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, зауваживши, що сьогодні ворог застосував не лише крилаті ракети повітряного базування, а й, зокрема, С-300/С-400, "Іскандери", "Кинджали", Х-22 та Х-31. "Ці засоби можуть збиватися лише системами, які здатні це робити, які здатні збивати ракети, що летять по балістичній траєкторії… Результат сьогодні роботи протиповітряної оборони доволі-таки успішний", - зауважив Ігнат.

На запитання, чи припускають у ПС ЗСУ, що у такий спосіб ворог намагався дізнатися, чи є в України літаки F-16, речник сказав: "Та ні. Я не думаю, що це вивідування F-16. Це масований ракетний удар. Різними засобами… Об’єкти, які ворог обрав, ми не будемо озвучувати, але ми бачимо наслідки в різних містах".

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Так, додав речник, "навряд чи це можна назвати пошуком F-16". "Я думаю, що Росія чудово знає про те, що є у нас вони чи немає. Я думаю, російська розвідка теж працює", - сказав Ігнат.

Потужний російський ракетний обстріл - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запустили по території Україні 158 повітряних цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Аналітик Гаазького Центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс заявив, що десяток сучасних літаків F-16, обіцяних союзниками Києва, нададуть Україні нові можливості, що дозволяють загрожувати перевазі Москви в повітрі.

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