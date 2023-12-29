Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відповів, чи міг бути масований ворожий ракетний удар по Україні "пошуком" F-16.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, зауваживши, що сьогодні ворог застосував не лише крилаті ракети повітряного базування, а й, зокрема, С-300/С-400, "Іскандери", "Кинджали", Х-22 та Х-31. "Ці засоби можуть збиватися лише системами, які здатні це робити, які здатні збивати ракети, що летять по балістичній траєкторії… Результат сьогодні роботи протиповітряної оборони доволі-таки успішний", - зауважив Ігнат.
На запитання, чи припускають у ПС ЗСУ, що у такий спосіб ворог намагався дізнатися, чи є в України літаки F-16, речник сказав: "Та ні. Я не думаю, що це вивідування F-16. Це масований ракетний удар. Різними засобами… Об’єкти, які ворог обрав, ми не будемо озвучувати, але ми бачимо наслідки в різних містах".
Так, додав речник, "навряд чи це можна назвати пошуком F-16". "Я думаю, що Росія чудово знає про те, що є у нас вони чи немає. Я думаю, російська розвідка теж працює", - сказав Ігнат.
Потужний російський ракетний обстріл - сьогодні це варто знати
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запустили по території Україні 158 повітряних цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.
Аналітик Гаазького Центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс заявив, що десяток сучасних літаків F-16, обіцяних союзниками Києва, нададуть Україні нові можливості, що дозволяють загрожувати перевазі Москви в повітрі.