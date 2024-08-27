Президент відреагував удари РФ по мирному населенню та інфраструктурі, наголосивши, що наша відповідь обов’язково буде.

Внаслідок нічної атаки росіян в Україні мінімум четверо людей загинули, 16 постраждали. Про це зазначається у повідомленні Президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Він зауважив, що наразі ще триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів.

"На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Зеленський.

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Глава держави зазначив, що ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", - запевнив Зеленський.

Масований удар РФ 27 серпня

Як повідомляв УНІАН, Повітряні сили збили цієї ночі знову відбивали масовану атаку росіян - знищено 5 ворожих крилатих ракет та 60 "шахедів".

Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, у ніч на 27 серпня 2024 року радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника. Росіяни атакували 3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл.); балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму); крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької обл.); 5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-22М3 із повітряного простору Волгоградської обл.); 81 ударним БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської обл.).

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

На цей час відомо, що у ніч на 27 серпня окупанти завдали удару по Кривому Рогу та влучила у готель. Чотириповерхова будівля частково зруйнована. Наразі триває рятувальна операція.

Зранку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетного удару по готелю, двоє людей загинули та п'ятеро постраждали. Невідома поки доля ще двох людей, ймовірно, вони можуть перебувати під завалами.

Крім того, внаслідок удару пошкоджені шість магазинів, чотири багатоповерхівки, 8 автомобілів.

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