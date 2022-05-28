Maxar зробила фото із супутника місць боїв армії Росії та українських військових ЗСУ на Донбасі.

Російські війська розгорнули важкі артилерійські системи в непідконтрольних Україні Попасній та Лимані.

Супутникові знімки було зроблено компанією Maxar, передає Sky News.

Сучасні технології не лише зафіксували розгортання російської артилерії на окупованих територіях, а й бронетанкові підрозділи, що рухалися у бік Лимана.

Крім цього, на супутникових знімках Maxar можна побачити військові частини ЗС РФ, що дислокуються в Попасній, які окупанти можуть задіяти для просування на Сєвєродонецькому напрямку.

На опублікованих компанією кадрах також видно наслідки масованих артилерійських обстрілів по населених пунктах Донбасу, які здійснювалися російськими військами. Внаслідок атак, судячи зі супутникових знімків Maxar, було зруйновано десятки житлових будинків та будівель у самій Попасній, а також на південний схід від окупованого населеного пункту.

Також зафіксовано, що російські війська дислокувалися в селищі Колодязі, що приблизно за 11 кілометрах на північний схід від Лимана. Транспортні засоби розміщені біля будівель по всьому місту.

Зазначимо, за даними британської розвідки Росія намагається захопити Лиман для наступної фази наступу на Донбас.

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