Керівник Офісу президента України та екс-міністр оборони та закордонних справ Франції написали спільну статтю.

Майбутнє Європи вирішується в урнах для голосування, але існування ЄС визначається в Україні. Про це у своїй спільній колонці для Le Figaro пишуть керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та екс-міністр оборони та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Вони зазначають, що коли наближаються європейські вибори, життєво важливо, щоб Європа висловила свою рішучість гарантувати перемогу України у ъъ протистоянні з Росією.

"Знищити - це те, що Путін каже, і це те, що Путін робить. Це не просто словесні загрози, це справді екзистенційна загроза, яку Путін створює не лише для України, а й для Європи", - йдеться у статті. Відео дня

Автори прогнозують, що Росія не обмежиться у своєму насильстві сусідами - цілями стануть усі, хто виступає проти її експансії.

"У час, коли європейці готуються обрати своїх представників до Європарламенту, важливо пам’ятати, що доля Європи, яка вирішуватиметься на цих виборах, також уже розігрується на її кордонах, на українській землі. Підтримка України в боротьбі з російським загарбником – це не лише питання географічної відповідності та вірності історичному проекту Євросоюзу. Це питання, життєво важливе для самих європейців. Розуміючи, що на карту поставлено майбутнє Європи, вони повинні сьогодні усвідомити очевидне: саме Європа тепер під загрозою", - пишуть автори.

Вони вважають, що голосування 9 червня в усьому Європейському Союзі має вирішальне значення, як ніколи в історії.

"Життєво важливо, щоб Європа продемонструвала свою рішучість гарантувати перемогу України", - зазначається у матеріалі.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Німеччина надає Україні новий пакет озброєнь на півмільярда євро. Про це під час неоголошеного візиту до Одеси заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Він повідомив, що до пакета увійдуть велика кількість ракет для систем ППО типу Iris-T, безпілотники для розвідки та ведення бойових дій у Чорному морі, необхідні запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина, запасні двигуни для танків Leopard, а також мільйон патронів для стрілецької зброї.

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