Орбан, один з друзів Путіна, неодноразово відрізнявся антиукраїнськими заявами.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, уряд якого багато в чому фінансово залежить від допомоги ЄС, накинувся з критикою на Європейський блок.

Як пише Bloomberg, у своїй промові в одному з культурних міст ЄС Веспрем проросійський угорський лідер звинуватив Євросоюз в економічному спаді і через його глибоку підтримку зброєю і грошима України, що вимушена оборонятися від агресії Росії.

"Сучасна форма європейського співробітництва була обумовлена двома місіями: мир і добробут. Якщо він не може виконати дві свої початкові місії, то який сенс в ЄС?" - поцікавився Орбан.

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Видання зазначає, що антиєвропейська риторика Орбана посилилася після того, як Брюссель посилив фінансовий тиск на його країну. Раніше Євросоюз призупинив допомогу Угорщині на суму понад 30 мільярдів доларів через корупцію в уряді країни.

Орбан і Росія - позиція Угорщини щодо війни в Україні

Орбан, один з друзів Путіна, неодноразово відрізнявся антиукраїнськими заявами. Він лякав, наприклад, що перемога України призведе до застосування Росією ядерної зброї. Неодноразово угорський прем'єр стверджував, що ЄС повинен зняти санкції, накладені на РФ, оскільки ці заходи нібито поглибили рецесію в Угорщині.

Також Орбан закликав ЄС розглянути питання про припинення допомоги Україні як спосіб покласти край війні, що, за словами критиків, фактично було закликом до капітуляції України.

Понад те, Орбан вже не приховує, що сам має до України територіальні претензії, і називав Україну "економічно неіснуючою країною".

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