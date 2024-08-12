Речник розповів, що наразі оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю не змінилася.

Речник оперативно-тактичного угрупування "Сіверськ" Вадим Мисник заявив, шо Білорусь має розбиратися щодо безпілотників у своєму повітряному просторі з Росією.

За його словами, саме російські ударні БПЛА літали маршрутом через Білорусь і такі польоти безпілотників фіксувались "останнім часом".

"Вони там у себе можуть збивати щось у своєму повітрі, бо останні дні, тиждень тому, два тижні, фіксувалося неодноразово, коли саме російські ударні безпілотні літальні апарати такими маршрутами через Чернігівщину і далі на Білорусь заходили. Такі випадки були. Тому що і як у них там літає – вони мають між собою розбиратися з Росією", – сказав військовий в ефірі Радіо Свобода.

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Речник розповів, що наразі оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю не змінилася.

"Система оборони охоплює кордони України і з Білоруссю, і з Росією. Сили оборони готові до оборони і вже врахували досвід повномасштабного наступу", - додав він.

Безпілотники в небі Білорусі - деталі

10 серпня білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору Білорусі. Він заявив, що нібито білоруська система ППО збивала українські дрони, загалом під час цього зафіксували близько десятка БПЛА.

Однак він збрехав про те, що українські ударні дрони нібито порушили повітряний простір його країни. Армійська авіація не виявила нічого в небі. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на власні джерела.

Варто зазначити, що 16 липня під час російської атаки по Україні в Білорусь залетів уже четвертий за рахунком безпілотник-камікадзе типу "Шахед". Повідомлялося, що в небі над Гомельською та Могильовською областями літали білоруський вертоліт Мі-24, а також винищувач Су-30.

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