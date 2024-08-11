'Звичайна нісенітниця': 'Гаюн' викрив брехню Лукашенка про українські дрони над Білоруссю

Армійська авіація під час вильотів не виявила нічого в небі жодних дронів.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко збрехав про те, що українські ударні дрони нібито порушили повітряний простір його країни. Армійська авіація не виявила нічого в небі.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на власні джерела.

"9 серпня 2024 року під час вильотів авіації ЗС РБ жодних дронів (БПЛА) виявлено не було. Жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або вертольота МІ-24 не проводилося. З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", - йдеться у заяві групи. Відео дня

Що передувало

Нагадаємо, 10 серпня Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору Білорусі. Він заявив, що нібито білоруська система ППО збивала українські дрони, загалом під час цього зафіксували близько десятка БПЛА.

За його словами, інцидент стався нібито ввечері 9 серпня, через що військово-повітряні сили і протиповітряну оборону країни переведено в підвищену бойову готовність. Лукашенко пригрозив, що "без відповіді будь-які провокації не залишаться".

Згодом Лукашенко дав вказівки посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках біля українського кордону. Туди відправляють "Полонез" та "Іскандер".

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