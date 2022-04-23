Слідчими поліції розпочато близько восьми тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів, які вчинили російські та білоруські військові.

Майже за два місяці війни викрито 85 диверсійно-розвідувальних груп й затримано 659 осіб.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив у відеозверненні.

За його словами, з’явилося нове жахливе явище – воєнні злочини.

Він також повідомив, що наразі слідчими поліції розпочато близько восьми тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів, які вчинили російські та білоруські військові.

Також за його словами понад 54 тисячі поліцейських наразі несуть зараз службу в районах активних бойових дій.

"За час війни з України виїхало 3 мільйони 640 тисяч осіб, а повернувся 1 мільйон 130 тисяч, в країну ввезено близько 31 тисячі автомобілів гуманітарної допомоги", - повідомив міністр.

Нагадаємо, на Київщині триває зачистка диверсійно-розвідувальних груп ворога.

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