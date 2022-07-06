Правоохоронці конфіскували та передали для потреб Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука, який наразі є підозрюваним у держзраді.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
В межах кримінального провадження […] оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука – мовиться у дописі.
Також зазначається, що раніше було накладено арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина нардепа Оксана Марченко.
Нагадаємо, 12 квітня Медведчука затримали. Наразі він перебуває під вартою.
За даними слідства, нардеп надав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Йому загрожує 15 років в'язниці.
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