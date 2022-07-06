Наразі нардеп перебуває під вартою в Києві, йому загрожує 15 років в'язниці.

​​Правоохоронці конфіскували та передали для потреб Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука, який наразі є підозрюваним у держзраді.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

В межах кримінального провадження […] оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука – мовиться у дописі.

Також зазначається, що раніше було накладено арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина нардепа Оксана Марченко.

Нагадаємо, 12 квітня Медведчука затримали. Наразі він перебуває під вартою.

За даними слідства, нардеп надав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Йому загрожує 15 років в'язниці.

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