Голова Миколаївської ОВА завірив, що не варто розводити паніку, адже ситуація кардинально не змінилася.

З Миколаєва варто виїхати, щоб зберегти своє життя, адже невідомо, коли закінчаться обстріли міста. Зараз ситуація погана — бомбардування відбуваються щодня.

Таку заяву зробив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю "Радіо Свобода". А його слова доповнив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму зверненні.

"Я рекомендую всім залишати місто. Всім, хто хоче залишитися живим, [адже] невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилося близько 230 тисяч", — заявив Сєнкевич.

Мер описав ситуацію в місті, як "дуже погану". Бомбардування йдуть щодня із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Смерч" або "Ураган".

"Всього у нас на сьогоднішній день загинули 111 осіб. Один з них — дитина. Також поранені у нас 502 людини, з них — 6 дітей (станом на 21 червня — прим.). Обстрілюють нас майже щодня різними типами снарядів. Десь 80% цих снарядів — це снаряди касетного типу", — додав Сєнкевич.

За словами мера окупанти здійснюють обстріли з території Херсонської області, тому завчасно включити сирену неможливо. Сигнал тривоги починає працювати, коли вже прогримить вибух.

Заяви Сєнкевича доповнив Кім у своєму зверненні. Він заявив, що приводів для паніки немає. Термінова евакуація з Миколаєва не проводиться, оскільки ситуація на півдні кардинально не змінилася. Навпаки, у захисників України є успіх, який вони намагаються розвивати. А рекомендацію покинути місто давали і раніше — для цього надаються автобуси.

Нагадаємо, 22 червня російські окупанти здійснили потужний удар по Миколаєву. Вони обстріляли місто відразу сімома ракетами. В результаті бомбардування одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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