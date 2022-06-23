Людей просять йти в укриття.

У Миколаєві лунають потужні вибухи.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними!", - наголосив мер.

"У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу!", - додав він.

Нагадаємо, вчора російські загарбники вдарили по Миколаєву сімома ракетами. Унаслідок ворожого обстрілу Миколаєва загинула одна людина, двоє – отримали поранення, зруйновано два підприємства та пошкоджено декілька будинків.

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