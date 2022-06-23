У Миколаєві лунають потужні вибухи.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними!", - наголосив мер.
"У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу!", - додав він.
Нагадаємо, вчора російські загарбники вдарили по Миколаєву сімома ракетами. Унаслідок ворожого обстрілу Миколаєва загинула одна людина, двоє – отримали поранення, зруйновано два підприємства та пошкоджено декілька будинків.