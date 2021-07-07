Служба в армії є умовою для претендентів на крісло глави військово-цивільної адміністрації.

Міський голова Слов’янська Вадим Лях пішов на військову службу.

Це в коментарі виданню Новости Донбасса підтвердив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Служба в армії є умовою для претендентів на крісло глави військово-цивільної адміністрації, зауважив він.

"Він мобілізований (…) Є певна процедура, коли людину командують зі Збройних сил і узгоджує командувач операцією Об’єднаних сил, щоби надалі очолив військово-цивільну адміністрацію. Звісно, все буде за процедурою", – відповів Кириленко.

Читайте такожУ Дніпрі прощаються з героїчно загиблим медиком 93 бригади ЗСУ (відео)Але чиновник відмовився підтверджувати, що саме Ляха призначать головою військово-цивільної адміністрації Слов’янська: "Якщо таке рішення буде ухвалено, то першими про це дізнаються представники ЗМІ".

Видання зауважує, що напередодні група ветеранів АТО висловилася проти такого призначення. Перепалка з військовими сталася на прес-конференції 2 червня, коли Лях допустив, що очолить новостворену адміністрацію.

Раніше роботу у міській раді Слов’янська блокував конфлікт мера та частини депутатів. Засідання сесій неодноразово зривали члени ОПЗЖ, "Наш край" та "Партія миру й розвитку".

26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації у місті.

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Автор: Яна Ставська