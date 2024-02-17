За словами канцлера Німеччини, загроза з боку Росії є реальною, тому "наше стримування має бути надійним".

Німеччина не хоче конфлікту з Росією і тому не відправляє своїх солдатів до України. Про це під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

За його словами, Німеччина має і надалі зміцнювати європейський фланг НАТО.

"Цього року, а також у 2020-х та 2030-х роках Німеччина виділятиме 2% свого ВВП на оборону. ... Загроза із Росії реальна. Ось чому наше стримування має бути надійним. Ми не посилаємо солдатів, але Путін має зрозуміти: ми здатні захистити кожен квадратний метр нашого альянсу", - сказав Шольц.

При цьому він зазначив, що Росія не досягла "жодної зі своїх військових цілей" в Україні і Німеччина "повна рішучості" продовжувати підтримку Києва.

Водночас, коментуючи передачу Україні ракет Taurus, Шольц назвав це питання "дивним".

"Цього року Німеччина витратить 7 млрд. доларів, щоб допомогти Україні оборонятися. Нам потрібно збільшити виробництво, особливо, боєприпасів. Ми повинні забезпечити і обслуговування цієї зброї. Потім крок за кроком ми вирішимо, що робитимемо у потрібний момент", - підсумував концлер ФРН.

Підтримка Німеччини Україні

Напередодні Україна та Німеччина підписали важливу угоду щодо безпеки. Церемонія підписання відбулася під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.

Пакет військової допомоги, зокрема, передбачає надання Києву 36 броньованих і колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч снарядів, дві системи зенітних комплексів Skynex та ракети для системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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