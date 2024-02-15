В НАТО припускають, що вже за три роки перспектива російського вторгнення в цей регіон стане цілком реальною.

НАТО спішно укріплює прикордонну зону країн Балтії на межі з Росією та Білоруссю. Основу оборони тут мають забезпечити більше тисячі бетонних бункерів, пише The Times.

Видання зазначає, що на початку 1990-х років в латвійській армії казали, що у разі російського вторгнення зможуть протриматися лише "близько 12 хвилин". Військово-штабні ігри, проведені у 2016 році, показали, що російські танки зможуть дістатися околиць Риги й Талліна — столиць Латвії та Естонії — протягом 60 годин.

Але зараз ситуація змінюється, зауважує видання. НАТО планує захищати "кожен дюйм" території балтійських країн і стягує туди бригади з Німеччини, Польщі та Фінляндії. Одночасно планується зміцнити близько 1000 км кордону Латвії, Естонії та Литви, спільного з Росією та Білоруссю. Основу цієї оборонної лінії складатимуть понад 1000 бетонних бункерів.

Відео дня

Тільки на російсько-естонському кордоні планується збудувати 600 таких споруд, вартість яких оцінюється у 60 мільйонів євро. Як розповіла заступниця міністра оборони Естонії Сюзан Ліллевялі, один такий бункер матиме площу близько 37 кв. м і зможе захистити від артилерійського вогню близько десяти солдатів. Поблизу також будуть обладнані склади з боєприпасами, а також додаткові фортифікації – протитанкові міни, рови, брунова спіраль і бетонні піраміди, відомі як "зуби дракона".

Стверджується, що проект планують реалізувати у максимально короткі строки через побоювання близького нападу на країни Балтії. У січні прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас казала, що Росія може почати вторгнення вже за три роки.

За словами офіцера литовської армії, сенс створення цих укріплень полягає в тому, щоб сповільнити просування російських військ до того моменту, коли НАТО зможе дати відсіч на більш вигідних рубежах. Однак в альянсі бояться, що Росія встигне захопити багато території за короткий час, після чого ситуацію буде важко змінити.

Загроза для країн Балтії з боку Росії

Як писав УНІАН, в НАТО на офіційному рівні усе голосніше говорять про перспективу збройного конфлікту з Росією. За словами командувача бельгійської армії Мішеля Хофмана, наступною ціллю російської агресії може стати або Молдова, або країни Балтії

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що останнім часом Кремль значно активізував свої зусилля зі створення інформаційного підґрунтя для можливого нападу на країни Балтії.

Вас також можуть зацікавити новини: