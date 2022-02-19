До Росії відправили жінок і дітей з ОРДЛО.

Перші евакуйовані за вказівками ватажків терористів "ЛДНР" мешканці ОРДЛО вже прибули в Ростовську область, де Путін обіцяв забезпечити їх необхідними умовами перебування.

Проте, як пише місцеве видання Znak, людей призвели значно більше, ніж було розгорнуто пунктів для біженців. Усім, кому не вистачило місць в укриттях, відправили до санаторіїв.

Наразі громадяни без їжі, грошей і постійного зв’язку з родичами.

У селище Красний десант приїхали близько тисячі евакуйованих у 30 автобусах. Перед цим біженцям довелося дочекатися в’їзду у великих заторах на кордоні.

При цьому самі люди зізнаються журналістам, що не знають, чи пускатимуть їх у місцеві дитячі табори.

"Ми приїхали в нікуди. Не знаємо, що робити далі. На місці будемо розбиратися, де жити. Якщо не вистачить місць, будемо проситися до місцевих мешканців", - діляться вони з виданням.

Серед біженців дуже багато жінок з грудними дітьми, яким не надали їжу, ні можливості сходити в туалет, ні теплих приміщень, зауважують журналісти.

У більшості немає ніякого зв’язку з родичами в ОРДЛО. Вони кажуть, що в "ЛДНР" відключили інтернет і мобільний зв’язок. Особливе обурення у людей викликає те, що вночі їх вивезли під сирени, а повернутися через оголошене Росією закриття кордонів вони вже не можуть.

"У мене в кишені 50 рублів. Будемо тоді таранити ворота", - сказав один з чоловіків біля закритого дитячого санаторію.

Представники місцевої адміністрації, які відповідають за розселення біженців, кажуть, що в Красному десанті вже немає для них місць. Вирішується питання про перевезення людей до Ростова.

18 лютого ватажки "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію жінок та дітей до Росії. Путін згодом дав доручення розмістити приїжджих у таборах для біженців в Ростовській області. Крім цього, мешканцям ОРДЛО пообіцяли по 10 тисяч рублів за приїзд в РФ.

Омбудсмен Лариса Денісова заявила, що евакуація на Донбасі відбувалась з порушенням міжнародного права й назвала її примусовою. Вона закликала світову спільноту засудити дії агресора, а місцевих мешканців попросила не реагувати на провокації окупантів.

Вранці, 19 лютого, терористи "ЛДНР" видали "укази" про всезагальну мобілізацію, що унеможливлює виїзд за межі окупованої частини Донбасу чоловіків призовного віку.

На думку РНБО, останні дії бойовиків на сході України включно з обстрілами можуть бути ознакою підготовки до локальних провокацій проти ЗСУ.