Мешканка окупованої Макіївки не дала затримати на вулиці свого чоловіка для подальшої мобілізації в сили "ДНР".
Відео конфлікту жінки й російських терористів опубліковано в місцевому Telegram-каналі.
Чоловіки у військовому підійшли до пари посеред вулиці. Героїня почала записувати розмову на камеру, вже коли документи її чоловіка відібрали "силовики".
В результаті бойовики підтвердили, що чоловікові треба з ними проїхатися. На що жінка різко відповіла відмовою, мовляв, у Донецьку оголошено воєнний стан без мобілізації.
"Вже задовбали своєю війною! Позабирали всіх мужиків, всіх хлопців. Вже половину поховали ми! Зятя, брата, всіх на світі вже! Віддайте документи", - наполягала мешканка ОРДО.
За ходом конфлікту демонстративно стежив темний бус з групою "силовиків".
Бойовик почав дзвонити в "комендатуру", скаржачись, що йому не дають провести затримання чоловіка. Між сторонами сталася бійка. Потім чоловікові все-таки вручили повістку, заявивши, що його чекають на медогляд.
"Розписуйся за повісткою, підемо за повісткою, але не так... забирати... Звичайно, з України! Так! Так, Ми громадяни України! У нас паспорти українські", - висловилася жінка.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська після захоплення Сєвєродонецька перейшли в наступ на Лисичанськ, де тримають оборону ЗСУ. Це місто - останній бастіон на шляху окупації всієї Луганської області.
Ворог також намагається відрізати українські сили від лінії постачання - траси Бахмут-Лисичанськ. Застосовує артилерію, авіацію і міномети.
Разом з тим росіяни б'ють по українських містах, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення.
ЗСУ продовжують атакувати ворожі сили на захопленому росіянами острові Зміїний. За оновленими даними, бійці вже знищили три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1" загарбників.
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