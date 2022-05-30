У місті оголошена загроза артилерійських обстрілів.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав наслідки ранкового обстрілу міста російськими окупантами.

Фото і подробиці він опублікував у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, в результаті обстрілу в одному з районів Миколаєва був пошкоджений 21 приватний будинок.

"В основному це покрівля і вікна. Є пошкодження і зовнішні стіни", - зазначив мер.

Сенкевич повідомив, що станом на 14:00 відомо про одного пораненого.

"У місті оголошена загроза артилерійських обстрілів. Прошу всіх бути максимально обережними!"- додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ранкового обстрілу житлового кварталу Миколаєва 29 травня одна людина загинула, двоє поранені.

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