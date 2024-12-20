Мільйонер сховав скрині зі скарбами на понад $2 млн: як їх знайти

Підказки щодо локацій чоловік залишив у своїй книзі. Він стверджує, що це безпечно і цікаво.

Джон Коллінз-Блек, музикант і підприємець, створив проєкт, що надихає на пригоди: він сховав п’ять скринь зі скарбами по всій території США. Загальна вартість захованих скарбів перевищує 2 мільйони доларів. Його книга "There's Treasure Inside" містить підказки для мисливців за скарбами та надихає на захопливі пошуки.

Натхненний пошуками скарбу Форреста Фенна, Коллінз-Блек вирішив створити доступнішу пригоду. Він хотів, щоб кожен мав можливість долучитися до пошуків, незалежно від місця проживання.

"Я хотів, щоб скрині були розкладені, щоб дати людям оптимістичні та авантюрні можливості," — пояснив він.

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Зібравши понад 2 мільйони годин відеоматеріалів та історичних даних, Коллінз-Блек створив книгу, яка пропонує детальні підказки до місцезнаходження скринь.

Що всередині?

Скарби включають унікальні речі, серед яких:

рідкісні картки покемонів;

історичні предмети, що належали Жаклін Кеннеді Онассіс, Пабло Пікассо та Амелії Ерхарт;

96-каратний смарагд і золота олімпійська медаль Вільми Рудольф.

Одна зі скринь була навмисно зроблена ціннішою за інші, щоб збільшити азарт пошуків.

Усі підказки є в книзі, а пошуки безпечні: не потрібно копати землю чи заходити на приватну територію. "Я хочу, щоб це було складно, але не небезпечно," — підкреслив автор.

Якщо скарби залишаться нерозгаданими, Коллінз-Блек планує випускати додаткові підказки або навіть створити продовження книги.

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