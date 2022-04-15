Крейсер "Москва" затонув / Ukraine Media Center

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував знищення ракетного крейсера "Москва".  Він запропонував використовувати затонуле судно як локацію для дайвінгу.

"Російський корабель - "флагман" тепер гідне місце для дайвінгу. Плюс одне таке місце в Чорному морі", - написав Резніков у себе в Twitter.

"Обов'язково відвідаю місце катастрофи після нашої перемоги у війні. До речі, у мене вже 300 занурень з аквалангом", - додав він.

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Як затонув крейсер "Москва" 

За інформацією українського командування, крейсер "Москва" був підбитий двома ракетами "Нептун" у Чорному морі недалеко від Одеси.

Міноборони РФ спочатку заперечувало знищення корабля, проте визнавало завдану шкоду. Експерти вважають, що на судні могли міститися ракетні боєголовки.

За даними США, пошкоджений корабель рухався у бік Севастополя на ремонт.

Напередодні ввечері Росія офіційно визнала втрату крейсера - у Міноборони РФ заявили, що він затонув під час буксирування в Чорному морі.