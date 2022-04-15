Це судно знамените тим, що раніше на острові Зміїному його "послали" українські прикордонники.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував знищення ракетного крейсера "Москва". Він запропонував використовувати затонуле судно як локацію для дайвінгу.

"Російський корабель - "флагман" тепер гідне місце для дайвінгу. Плюс одне таке місце в Чорному морі", - написав Резніков у себе в Twitter.

"Обов'язково відвідаю місце катастрофи після нашої перемоги у війні. До речі, у мене вже 300 занурень з аквалангом", - додав він.

Як затонув крейсер "Москва"

За інформацією українського командування, крейсер "Москва" був підбитий двома ракетами "Нептун" у Чорному морі недалеко від Одеси.

Міноборони РФ спочатку заперечувало знищення корабля, проте визнавало завдану шкоду. Експерти вважають, що на судні могли міститися ракетні боєголовки.

За даними США, пошкоджений корабель рухався у бік Севастополя на ремонт.

Напередодні ввечері Росія офіційно визнала втрату крейсера - у Міноборони РФ заявили, що він затонув під час буксирування в Чорному морі.