Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував знищення ракетного крейсера "Москва". Він запропонував використовувати затонуле судно як локацію для дайвінгу.
"Російський корабель - "флагман" тепер гідне місце для дайвінгу. Плюс одне таке місце в Чорному морі", - написав Резніков у себе в Twitter.
"Обов'язково відвідаю місце катастрофи після нашої перемоги у війні. До речі, у мене вже 300 занурень з аквалангом", - додав він.
Як затонув крейсер "Москва"
За інформацією українського командування, крейсер "Москва" був підбитий двома ракетами "Нептун" у Чорному морі недалеко від Одеси.
Міноборони РФ спочатку заперечувало знищення корабля, проте визнавало завдану шкоду. Експерти вважають, що на судні могли міститися ракетні боєголовки.
За даними США, пошкоджений корабель рухався у бік Севастополя на ремонт.
Напередодні ввечері Росія офіційно визнала втрату крейсера - у Міноборони РФ заявили, що він затонув під час буксирування в Чорному морі.