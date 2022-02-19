На фронті з початку доби нарахували більше сотні порушень перемир'я з боку незаконних збройних формувань Росії.

Російські окупанти на Донбасі сьогодні вбили двох українських військових і продовжують ухилятися від режиму припинення вогню.

Такі дії не залишатимуться без уваги українських захисників, запевнив міністр оборони Олексій Резніков.

"Збройним Силам України надані усі необхідні накази щодо дій у разі небезпеки для наших бійців і цивільних громадян. Ми не плануємо жодних наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Очільник оборонного відомства також висловив співчуття рідним та близьким загиблих українських воїнів і подякував ЗСУ за самовідданість та мужність.

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Як повідомили у прес-центрі ООС, станом на 22:00 на фронті зафіксовано 122 порушення режиму перемир'я, з яких 108 - із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї.

"Противник задіяв артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння танків та великокаліберні кулемети. Також, зафіксовано три прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення. Противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців", - йдеться у вечірньому зведенні.

У Командуванні вкотре нагадали, що українські військові не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.

Раніше сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну збройні сили РФ під виглядом "миротворців".