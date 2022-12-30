Міністерство оборони України оприлюднило відео, на якому зображена французька реактивна система залпового вогню LRU.
Ця РСЗВ вже місяць нищить ворога на передовій, зазначається на англомовному Twitter-акаунті МОУ.
"Кажуть, що всі казки закінчуються весіллям, а всі відеоролики закінчуються стріляниною з HIMARS. Вперше на екрані: LRU/M270A1 після того, як відправила рашистам пекельні подарунки. Обережно! Незважаючи на довгі вихідні та свята, скоро буде ще", - вказується у твіті.
РСЗВ LRU для України
Реактивна система залпового вогню Lance Roquette Unitaire (LRU) — це французький варіант модернізації американської РСЗВ M270 MLRS. Вона побудована на гусеничній базі БМП "Бредлі". Пускові установки оснащені Європейською системою управління вогнем. Дальність польоту снарядів LRU становить не менше 80-85 км.
Наприкінці листопада в Україну прибула РСЗВ LRU із Франції. Це була четверта така установка для нашої країни.