Зазначається, що цю систему залпового вогню вже місяць використовують для знищення ворога.

Міністерство оборони України оприлюднило відео, на якому зображена французька реактивна система залпового вогню LRU.

Ця РСЗВ вже місяць нищить ворога на передовій, зазначається на англомовному Twitter-акаунті МОУ.

"Кажуть, що всі казки закінчуються весіллям, а всі відеоролики закінчуються стріляниною з HIMARS. Вперше на екрані: LRU/M270A1 після того, як відправила рашистам пекельні подарунки. Обережно! Незважаючи на довгі вихідні та свята, скоро буде ще", - вказується у твіті.

Відео дня

РСЗВ LRU для України

Реактивна система залпового вогню Lance Roquette Unitaire (LRU) — це французький варіант модернізації американської РСЗВ M270 MLRS. Вона побудована на гусеничній базі БМП "Бредлі". Пускові установки оснащені Європейською системою управління вогнем. Дальність польоту снарядів LRU становить не менше 80-85 км.

Наприкінці листопада в Україну прибула РСЗВ LRU із Франції. Це була четверта така установка для нашої країни.

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