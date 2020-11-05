За словами Кравчука, Україна не буде "грати музику на чужому весіллі".

Україна може почати пошуки нового формату переговорів щодо Донбасу в разі визнання Росією свого бажання вести війну.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, пише "РБК-Україна".

За словами Кравчука, план з врегулювання ситуації на Донбасі вже переданий представнику ОБСЄ на переговорах. Там також є "дорожня карта" від РФ.

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"Не треба з нас робити болванчиків, ми не будемо грати музику на чужому весіллі. Ми хочемо миру в Україні - якщо ви хочете війни, то ви повинні це сказати. І тоді ми будемо шукати інші формати, інші впливи для того, щоб все ж мир в Україні настав", - заявив він.

Україна, за словами Кравчука, закликає російську сторону в ТКГ до спільної роботи і напрацювання спільного документа для досягнення миру.

План дій по Донбасу

План дій по Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій говорили, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила п'ять головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

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Автор: Юрій Годован