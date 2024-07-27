Лавров прокоментував заяви Києва щодо можливих переговорів.

У суботу, 27 липня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "суперечливими" коментарі президента України Володимира Зеленського та глави української дипломатії Дмитра Кулеби щодо мирних переговорів, пише Le Monde.

"Кулеба не вперше це говорить, а інколи говорив прямо протилежне. Нещодавно [українці] говорили про переговори. Зеленський заявив, що готовий нарешті сісти за стіл переговорів із представниками Росії. Чесно кажучи, я їх не слухаю", – зазначив Лавров, відповідаючи на запитання російських журналістів у кулуарах засідання Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Дискусії щодо переговорів

У липня президент Володимир Зеленський заявив, що гаряча фаза війни в Україні може закінчитися до кінця цього року без силового повернення окупованих територій. Україна готує відповідний план, який запропонують Росії. Водночас у Кремлі заявили, що не довіряють словам президента України Володимира Зеленського про можливі переговори з кремлівським лідером Володимиром Путіним.

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До того ж міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів тригодинні перемовини із китайським колегою Ван Ї. Представник Китаю погодився, що Україні потрібна не ілюзія миру, а справедливий та стійкий мир.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що без Росії та Китаю за столом не вдасться досягти будь-яких мирних домовленостей щодо війни в Україні.

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