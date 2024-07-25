Міністр зазначив, що відчувається налаштованість Китаю на розвиток двосторонніх відносин із Україною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів тригодинні перемовини із китайським колегою Ван Ї. Представник Китаю погодився, що Україні потрібна не ілюзія миру, а справедливий та стійкий мир.

"Що принципово важливо? Китай непорушно підтвердив свою повагу до принципу суверенітету та територіальної цілісності України. Це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій. Друге. Мій китайський колега чітко сказав, що він погоджується, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен справедливий і сталий мир", – повідомив Кулеба у відеозверненні.

За його словами, він також детально поінформував китайського колегу про Формулу миру та результати Саміту миру, а також про подальші кроки України.

Відео дня

"Я пояснив на прикладі історії, на прикладі сьогоднішніх подій, що Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, під страшним воєнним ударом Путіна. І Україна ніколи на жоден сантиметр не прогнеться, якщо будь-хто у світі, незалежно з якої частини світу, спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Це просто неможливо", – наголосив Кулеба.

Очільник МЗС також зазначив, що під час переговорів акцентував увагу на двох принципах, які мають непорушно дотримуватися. Перший – жодних домовленостей про Україну без України. Другий – про повну повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

"Якщо ці два принципи дотримуються, ми можемо вести будь-які розмови та шукати будь-які рішення", – пояснив він.

Кулеба додав, що відчувається налаштованість Китаю на розвиток двосторонніх відносин із Україною.

"Ми продовжуємо говорити з Китаєм, продовжуємо працювати з усіма країнами, які брали участь у Саміті миру, які підтримували спільне комюніке, і які все ще розглядають приєднання до спільного комюніке. Ми продовжуємо працювати. [...] Путін ніколи не зможе вкрасти наше майбутнє. Єдине, що він намагається відчайдушно вкрасти – це наш час. Час на мирне життя. Час на розвиток. Але і це ми не дозволимо йому зробити", – наголосив міністр.

Візит Кулеби до Китаю

У середу, 24 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Китаю. Він наголосив, що попереду – предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру в Україні.

Вже після зустрічі із очільником українського МЗС Ван Ї заявив, що в Китаї вважають, що розв'язання всіх конфліктів має відбуватися за столом перемовин.

"Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів. Хоча умови та час ще не назріли, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому", – наголошувалося у повідомленні китайського МЗС.

При цьому в МЗС України МЗС зауважили, що міністр окремо повідомив своєму китайському колезі про результати Саміту миру у Швейцарії та "розʼяснив логіку подальших кроків у впровадженні Формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії".

Вас також можуть зацікавити новини: