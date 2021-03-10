У Кремлі вже заявили, що нібито не знають про існування такого плану.

Мирний план з врегулювання ситуації на Донбасі, розроблений Україною, Німеччиною і Францією, буде презентовано до кінця поточного місяця.

Про це заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".

"Зараз є план спільних кроків так званий, який обговорюється в рамках ТКГ. Франція і Німеччина ініціативно розробили власний план, він називається "кластери", який передбачає їх ініціативи з врегулювання конфлікту. Вони обговорюються під час зустрічей політичних радників", - пояснив він.

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При цьому Арестович не став розкривати подробиці плану.

"План має бути презентований до кінця березня, під час чергової зустрічі політичних радників. Подробиці не розголошуються, це домовленість про конфіденційність, тільки після прийняття відповідних угод їх озвучать", - сказав консультант.

Росія, його словами, "насправді прекрасно знає, що відбувається".

Мирний план щодо Донбасу: що відомо

Сьогодні, в середу, 10 березня, керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили чіткий план щодо мирного врегулюванню ситуації на Донбасі, він "лежить на столі" і чекає узгодження з боку РФ як учасниці переговорів у "нормандському форматі".

За словами Єрмака, Росія декларує готовність до припинення війни, реінтеграції окупованих територій в Україні та повернення українських громадян, і цей план відповідає всім зазначеним критеріям.

У Кремлі стверджують, що не мають жодної інформації про існування доопрацьованого плану.

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Автор: Юрій Годован