Не просто 'контакти між спецслужбами': Politico розкрило, про що говорив глава ЦРУ в Москві

Зокрема, він зажадав від Росії скоротити військову та економічну підтримку Ірану.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф попередив російських чиновників у Москві, щоб вони не ескалували конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою, у відповідь на затяжне вторгнення Москви в Україну.

Глава американської розвідки також скористався рідкісною, неофіційною поїздкою до російської столиці, щоб наполегливо закликати Росію скоротити військову та економічну підтримку Ірану, пише Politico з посиланням на джерела.

Новина про поїздку Реткліффа до Росії, яку адміністрація офіційно не підтверджувала до останнього моменту, викликала бурхливі спекуляції у Вашингтоні та Європі, оскільки це стала перша відома подібна поїздка директора ЦРУ до російської столиці за президентства Дональда Трампа.

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Наприкінці 2021 року глава розвідки за часів тодішнього президента Джо Байдена Білл Бернс попередив кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб той не втручався в Україну. Російські війська перетнули кордон через три місяці.

Візит Реткліффа має значення

Він відбувається на тлі того, як Росія та Україна обмінюються дедалі інтенсивнішою серією ударів дронів і ракет далеко за межами лінії фронту бойових дій. Росія також виступила з низкою погроз протягом останніх тижнів на адресу країн НАТО, які підтримують Україну, що викликало побоювання, що Москва може вдатися до нових агресивних заходів гібридної війни або обмежених військових дій проти союзників НАТО, зокрема Великої Британії.

Повідомляється, що "зустріч [Реткліффа] була насамперед спрямована на те, щоб попередити Росію про неприпустимість будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації, щодо країн Балтії".

При цьому в недавньому радіоінтерв’ю Трамп спростував припущення про те, що Реткліфф здійснив поїздку, щоб переконати Путіна не випробовувати рішучість НАТО і не атакувати Велику Британію, яка цього тижня пообіцяла подвоїти свою підтримку України. Трамп назвав візит "напіврутинним", але визнав, що він був пов’язаний із наближенням закінчення війни. "Не хочу розчаровувати людей. Ми хотіли б, щоб війна з Україною закінчилася", – заявив він.

США, Росія, НАТО

Згідно з договором НАТО, збройний напад на одного члена вважається нападом на всіх членів. Але Росія роками використовувала різні методи "нижче порогу війни" – включаючи диверсійні операції та кібератаки, щоб підривати позиції американських союзників у Європі, не провокуючи більш масштабної відповіді.

Військовий літак C-17, який доставив Реткліффа до Москви, вилетів із Латвії, згідно з загальнодоступними даними відстеження рейсів.

Також повідомляється, що нещодавно міністр фінансів Скотт Бессент пригрозив значно розширити санкції проти країн, які відмовляються розривати економічні зв’язки з Іраном. Реткліфф також порушив це питання перед російськими офіційними особами.

Директор ЦРУ передав бажання Москви припинити ділитися зброєю та оборонними технологіями з Іраном і порадив Москві не "реагувати надмірно", якщо вона постраждає від санкцій. Росія, за наявними даними, постачала Ірану матеріали для зміцнення його арсеналу дронів і, можливо, допомагає Тегерану точно наносити удари по об’єктах США на Близькому Сході, пишуть ЗМІ.

Трамп і Путін

З моменту свого першого терміну Трамп неодноразово вступав у конфлікт із розвідувальним співтовариством США з питань, що стосуються Росії, часом, судячи з усього, повторюючи тези Кремля щодо НАТО або пропонуючи більш оптимістичні оцінки Путіна, ніж ті, що підтримують його власні спецслужби.

Але Трамп дещо розчарувався в Путіні, зіткнувшись із труднощами в завершенні війни, йдеться в матеріалі. А Реткліффа загалом вважають "яструбом" щодо Росії.

Візит до Москви – останній за часом випадок, коли Трамп звернувся до свого директора ЦРУ, щоб той допоміг провести напружені дипломатичні переговори з великим супротивником США. Реткліфф також таємно їздив на Кубу в травні цього року, щоб попередити комуністичний режим країни про необхідність провести фундаментальні реформи під загрозою кампанії тиску з боку США.

"Ситуація не покращується, якщо не вести діалог, – заявив сенатор Джеймс Ленкфорд незабаром після поїздки в Україну. – Наразі Росія, схоже, не зосереджена на спробах щось вирішити. Але нам потрібно зуміти з’ясувати, яка їхня кінцева мета".

Візит Реткліффа до Москви – що ще відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами Трампа, директор ЦРУ прилетів до РФ "не без причини". Однак він також відкинув припущення ведучого, що поїздка Реткліффа пов’язана з бажанням Путіна перевірити рішучість НАТО, із санкціями проти Ірану або з можливим нападом на Велику Британію.

Паралельно з цим ми вже розповідали, що Путін може розширити війну за межі України. Тільки за першу половину серпня в Європі сталася низка диверсій. Зокрема, журналісти згадують про появу БПЛА на аеродромі в Лейпцигу, спробу замаху на одного з німецьких виробників БПЛА та вибухи на заводах з виробництва боєприпасів неподалік від Рима та в Болгарії.

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