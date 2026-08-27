'Місто вмирає': Краматорськ готується до найгіршого через посилення атак РФ, - Kyiv Independent

Місцеві живуть під загрозою FPV-дронів і КАБів, потерпають від перебоїв з електрикою та водою, а знайомі вулиці поступово порожніють.

Краматорськ, який роками залишався важливим українським містом у тилу Донеччини, дедалі сильніше потерпає від російських ударів. Місто поступово порожніє, мешканці обмежують пересування, а ті, хто залишається, намагаються продовжувати працювати навіть під загрозою дронів і авіабомб, пише Kyiv Independent.

На одному з місцевих ринків продавці приходять ще близько шостої ранку. Покупців стало значно менше, однак людям потрібно заробляти на життя. 54-річний Сергій, який торгує тут уже 15 років, намагався продати останніх двох курчат, коли над ринком пролетів FPV-дрон.

"Бачите, воно відлітає, і ніхто вже навіть не здригається, бо люди вже звикли до поганих речей", – розповів чоловік. – "Ми все одно нічого не можемо з цим вдіяти".

Відео дня

За словами продавця, на ринку є бетонне укриття, але люди практично не користуються ним навіть під час вибухів. Знайомі обличчя та звичний ритм роботи допомагають мешканцям хоча б частково зберігати відчуття нормального життя.

Водночас ситуація в місті стрімко погіршується. Краматорськ офіційно віднесли до територій активних бойових дій. Лише у серпні, за даними Донецької ОВА станом на 26 серпня, у місті загинули щонайменше 13 людей, ще близько 150 отримали поранення.

Російські війська перебувають приблизно за 10 кілометрів від Краматорська. Місто регулярно атакують FPV-дрони, особливо вранці та вночі, а вдень дедалі частіше застосовують керовані авіабомби. Вулиці накривають спеціальними сітками, які частково захищають транспорт від безпілотників, але не рятують від авіаударів.

Військовий аналітик Майкл Кофман зазначив, що Краматорськ дедалі більше стикається з тією ж небезпекою, що й інші міста Донбасу:

"Місто стає небезпечним для цивільного населення через російські безпілотники, що діють у східних районах, та щоденні бомбардування з плануючих бомб".

Особливо важко переживають ситуацію люди, які втратили свої робочі місця через удари. 50-річна Людмила Дровко працювала в одному із супермаркетів Краматорська, доки його не знищила російська атака 3 серпня. Жінка перейшла на інше місце, але вже 20 серпня і його зруйнував російський авіаудар.

"Ми не спимо, атаки постійні та щоразу несподівані. Ми чуємо гучні вибухи, і все всередині нас здригається, коли ми інстинктивно ховаємося", – розповіла вона.

Дровко каже, що не готова залишати Краматорськ. У місті минуло все її життя – тут вона вийшла заміж, народила сина та створила найкращі сімейні спогади. Тепер знайомі місця нагадують про руйнування.

Жінка розповідає, що парки та двори, які раніше були наповнені дітьми, спорожніли. Перебої з електроенергією та водою можуть тривати кілька днів, а лікарні поступово закриваються.

"Ми не можемо повірити в те, що зараз відбувається з містом", – каже вона.

А потім додає:

"Місто вмирає".

Не всі мешканці впевнені, що залишаться в Краматорську до кінця. 54-річна бариста Ліна продовжує працювати в кав'ярні, хоча боїться навіть повертатися додому після 20:00. Нещодавно FPV-дрон влучив у будівлю над її закладом.

Жінка згадує, як під час удару все навколо миттєво почало руйнуватися.

"Все раптово обвалилося, двері вилетіли, все, стелю вилетіло. Це був просто пил. Я не бачила, куди бігти, і не знала, куди бігти", – розповіла Ліна.

Після ремонту кав'ярня знову відкрилася, і жінка повернулася до роботи. Вона каже, що планує залишатися в місті, якщо не оголосять повномасштабну евакуацію. Найбільше Ліна боїться опинитися під завалами у своєму майже порожньому багатоквартирному будинку.

Водночас для деяких людей Краматорськ досі залишається прихистком порівняно з містами, розташованими ближче до фронту. 43-річна Анна Зайцева переїхала сюди з Костянтинівки у лютому 2025 року та зуміла почати нове життя. Вона працює перукаркою і приймає по кілька клієнтів щодня.

Жінка розуміє, що ситуація може змусити її знову переїхати, але поки хоче жити звичайним життям:

"Це війна, але просто сидіти і чекати, поки на тебе щось полетить, не варіант. Життя триває; ми живемо єдиним можливим наразі способом".

Краматорськ сьогодні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські війська активізували штурми на Слов’янському напрямку, тоді як Краматорський залишається відносно спокійним, але під постійними ударами артилерії, тактичної авіації та дронів.

Речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець каже, що Краматорський напрямок наразі не такий активний щодо штурмових дій. Однак противник часто використовує ствольну артилерію на цьому напрямку і активно застосовує вже на сьогоднішній день дрони на потоволокні по Краматорську.

Вас також можуть зацікавити новини: