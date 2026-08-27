Безпілотник у німецькому аеропорту пов'язаний із військовою розвідкою РФ, - ABC News

Ця оцінка США була зроблена спільно з німецькими службами безпеки та розвідки.

Вибуховий безпілотник, виявлений на початку цього місяця поруч з українським вантажним літаком у німецькому аеропорту Лейпцига, мав ознаки пристроїв, які зазвичай використовує Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії. Про це повідомило ABC News джерело в американській розвідці.

Американський чиновник, ознайомлений з ходом розслідування ймовірної диверсійної змови, заявив, що вибухівка, встановлена на безпілотнику, а також конструкція смертоносного пристрою були "типовими" для тих, які використовуються російським ГРУ.

Зазначається, що ця оцінка США була зроблена спільно з німецькими службами безпеки та розвідки.

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Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) звинуватила німецьких політиків та європейські ЗМІ в тому, що вони "відразу ж" дійшли "неоднозначного висновку" та звинуватили Росію, "навіть не дочекавшись попередніх результатів розслідування".

Виявлення невеликого безпілотника, оснащеного, за словами німецьких офіційних осіб, вибухівкою та детонатором 4 серпня призвело до тимчасового зупинення роботи аеропорту Лейпцига, поки сапери використовували робота для знешкодження пристрою, який не вибухнув.

У той час міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що безпілотник, озброєний вибухівкою, в аеропорту є "новим сценарієм загрози" і що ця операція вимагала "високого рівня технічної експертизи".

Джерело в американській розвідці, обізнане з ходом розслідування, заявило, що пристрій не вибухнув, оскільки його детонатор було вимкнено.

Федеральна поліція Німеччини повідомила, що "у зв’язку з триваючим розслідуванням подальші коментарі не передбачаються".

Значення аеропорту

Важливо, що аеропорт Лейпцига є великим вантажним вузлом і використовується американськими військовими та союзниками по НАТО для транспортування озброєння в Україну.

Слідчі вважають, що безпілотник із вибухівкою був призначений для виведення з ладу літаків, припаркованих на аеродромі, щоб затримати поставки в Україну та попередити Німеччину про її подальшу підтримку військових дій України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не став коментувати, хто несе відповідальність за ймовірну диверсійну змову, але заявив, що німецькі відомства "інтенсивно працюють" над цією справою і оприлюднять свої висновки "найближчим часом".

Німецький лідер зазначив, що його країна "дедалі частіше стає мішенню для гібридних атак".

Безпілотники в Німеччині

14 серпня в полі неподалік від аеропорту Лейпцига було виявлено ще один безпілотник - через 10 днів після першої хвилі паніки щодо безпеки, спричиненої виявленням на аеродромі безпілотника, оснащеного вибухівкою.

Після інциденту з порушенням безпеки в Лейпцигу 4 серпня американські офіційні особи заявили, що аеропорт раніше неодноразово ставав ціллю "імовірних російських диверсійних операцій".

За словами офіційних осіб, з січня 2026 року в аеропорту сталося 18 інцидентів із використанням безпілотників, які порушили повітряний рух.

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