Китай і Росія наступають США на п’яти в нових космічних перегонах, - WP

На думку аналітиків, важливо скоротити тривалі - і часто дублюючі - процедури регулювання, які перешкоджають космічним місіям.

Сполучені Штати так довго домінували в комерційній космічній галузі, що багато американців сприймають це як належне. Але ця технологічна перевага починає слабшати, що має тривожні наслідки для національної безпеки. Про це пишуть аналітики The Washington Post.

Зазначається, що дві нещодавні події підкреслюють, що поставлено на карту. Цього місяця китайській аерокосмічній компанії вперше вдалося посадити ракетний прискорювач - інженерний подвиг, який раніше вдавалося здійснити лише двом американським компаніям: SpaceX і Blue Origin, заснованій власником Post Джеффом Безосом. Це дозволяє використовувати ракети повторно, що значно знижує вартість космічних запусків.

Тим часом Росія швидко розгортає низькоорбітальні супутники, здатні передавати інтернет-послуги на Землю. Ця система, що отримала назву "Рассвет", допоможе російським військам відновити можливості зв’язку та наведення над Україною, які вони втратили після того, як засновник SpaceX Ілон Маск відключив їх від своєї служби Starlink. Москва вже запустила два супутникові комплекси цього року - раніше, ніж очікувалося.

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В умовах, коли майже рівноцінні конкуренти сповнені рішучості повторити американський успіх, збереження лідерства допоможе запобігти майбутнім конфліктам на космічному рубежі.

Важливо, що минулого тижня Дональд Трамп підписав меморандум, спрямований на зміцнення лідерства Америки. Він доручив федеральним агентствам підготувати космічну інфраструктуру США до досягнення мети - понад 1000 запусків і повернень в атмосферу щорічно до 2030 року. Але ця вельми амбітна мета лише підкреслює майбутні труднощі: Федеральне управління цивільної авіації санкціонувало лише 205 комерційних космічних операцій у минулому фінансовому році. У статті зазначено:

"Найбільшим обмежувальним фактором зараз є застарілі американські стартові майданчики, які стикаються зі скороченням бюджетів на технічне обслуговування, як показала нещодавня оцінка генерального інспектора НАСА. Вирішити ці проблеми неможливо лише виконавчими указами. Потрібні інвестиції з боку Конгресу".

На думку аналітиків, важливо скоротити тривалі - і часто дублюючі - процедури регулювання, які перешкоджають космічним місіям. На щастя, FAA запропонувало такі реформи лише місяць тому, щоб спростити ліцензування комерційних космічних технологій.

"Конкуренція - частина порівняльної переваги Америки. В основі американської космічної індустрії завжди лежала надія на те, що великі ставки можуть принести великий прибуток. Рекордне первинне публічне розміщення акцій SpaceX це підтвердило. Те, чого тоталітарні технократи в Пекіні та Москві ніколи не зможуть повторити", - додали вони.

Космічна програма РФ

Раніше капітан першого рангу запасу Андрій Риженко заявив, що поява у росіян супутників "Рассвет" потенційно може стати серйозною загрозою для України.

Він додав, що РФ планує довести кількість супутників системи "Рассвет" до 300 вже до кінця цього року. І якщо росіянам це вдасться, то вони зможуть постійно забезпечувати покриття всієї земної кулі. Водночас, за словами Риженка, у РФ є дві серйозні проблеми в цьому питанні.

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