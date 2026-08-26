У Німеччині посилять правила користування електросамокатами

При цьому одночасно зростуть штрафи.

З 2027 року в Німеччині зміняться правила щодо електросамокатів: нові моделі повинні будуть оснащуватися поворотниками, штрафи зростуть, а міста отримають більше повноважень для боротьби з хаотично припаркованими прокатними самокатами. Про це пише BILD.

Важливо, що власникам уже придбаних пристроїв встановлювати поворотники задним числом не доведеться.

З 1 березня 2027 року електросамокати в багатьох випадках прирівняють до велосипедів. Вони зможуть користуватися зеленою стрілкою для велосипедистів, а там, де дозволено рух велосипедів по тротуарах і пішохідних зонах, самокатам також дозволять їхати, але лише зі швидкістю пішохода та з особливою обережністю.

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При цьому одночасно зростуть штрафи: за незаконну їзду по тротуару доведеться платити 25 євро замість 15, а за поїздку удвох - 25 євро замість 5. Муніципалітети зможуть встановлювати обов’язкові зони паркування для прокатних самокатів, а компанії-прокатники нестимуть більшу відповідальність за збитки після аварій.

Життя в Німеччині

Раніше українка, яка прожила в Німеччині три роки, зізналася, що до деяких місцевих звичаїв так і не змогла звикнути. Вона звернула увагу на незручний графік роботи торгових точок. У неділю переважна більшість магазинів у Німеччині просто не працює, а аптеки зачиняються значно раніше, ніж звикли українці.

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