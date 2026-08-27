Вчені виявили скам’янілість морської істоти, яка на 200 мільйонів років старша за динозаврів

Команда виявила вражаючі відмінності під час порівняння анатомії стародавнього екземпляра з анатомією сучасних криноїд.

Скам'янілість Crinoidea, виявлена не в польових умовах, а в невеликому музеї Монреаля, вразила палеонтологів тим, що зберегла м'які тканини та ніжні трубчасті ніжки протягом дивовижних 450 мільйонів років. Про це пише The Daily Galaxy.

За даними дослідників з Університету Оклахоми, це лише другий екземпляр криноїдеї, який коли-небудь було виявлено з неушкодженими м’якими тканинами, і, безперечно, найстаріший.

Зазначається, що морські лілії - далекі родичі морських зірок, що нагадують квіти на стеблах, - вже процвітали на деяких із найдавніших коралових рифів Землі задовго до того, як на планеті з’явилися перші динозаври. Для палеонтологів їхні скам’янілості дають цінну інформацію про те, як розвивалося раннє життя тварин. Проблема полягає в тому, що більша частина того, що зберігається, - це тверді частини, такі як панцирі, пластини та останки скелета, тоді як м’якші, більш відкриті тканини зазвичай розкладаються протягом кількох днів після смерті тварини.

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Саме це робить це відкриття настільки незвичайним. Як повідомили дослідники з Університету Оклахоми, екземпляр належить до виду Dendrocrinus simcoensis і кілька років спокійно зберігався в музейній колекції, перш ніж його справжнє значення було визнано.

М’які тканини, які не мали б зберегтися

Важливо, що окаменення за своєю природою є жорстким фільтром. Шкіра, органи та інші м’які структури майже завжди стають першими жертвами після смерті, задовго до того, як кістки чи панцирі отримують можливість мінералізуватися.

"Після смерті тварини м’які тканини, такі як шкіра, очі чи внутрішні органи, розкладаються в першу чергу", - пояснила докторка Лена Коул, палеонтологиня з Оклахоми та помічниця куратора з палеонтології безхребетних у Музеї природної історії Сема Нобла в Оклахомі.

У своїй заяві вона також зазначила, що така тканина зберігається лише тоді, коли навколишнє середовище діє майже як "природний холодильник або вакуумний пакувальник", а такі умови, за її словами, "надзвичайно рідкісні". Ця рідкість відображена в цифрах. Скам’янілості криноїдів налічують мільйони в музейних колекціях по всьому світу, проте м’які тканини виявлено лише у двох із них. Коул сказала:

"Така збереженість - справді один на мільйон. Скам’янілостей криноїдів налічується мільйони, і це лише другий випадок виявлення м’яких тканин".

Важливо, що цей конкретний екземпляр також є найстарішим із пари: його трубчасті ніжки з’явилися понад 450 мільйонів років тому, тобто більш ніж за 200 мільйонів років до появи перших динозаврів, як зазначив доктор Девід Райт, співавтор дослідження.

Стратегія харчування, зафіксована в м’яких тканинах

Трубчасті ніжки можуть здаватися другорядною анатомічною деталлю, але для морських криноїдів вони були необхідними - використовувалися для харчування, для реагування на мінливі водні течії та для заселення певних екологічних ніш. Їхній розмір і відстань між зубцями варіювалися залежно від середовища проживання та способу харчування, а це означає, що вони можуть містити стільки ж інформації про спосіб життя тварини, скільки й зуби ссавців.

"Оскільки ніжки криноїдних трубок використовуються для харчування, ви можете думати про них так само, як ми думаємо про зуби ссавців", - сказав Райт, додавши, що структурні відмінності відображають як навколишнє середовище, так і харчову поведінку.

Цікаво, що команда виявила вражаючі відмінності при порівнянні анатомії стародавнього екземпляра з анатомією сучасних криноїдів, що, за словами Коула, показує, наскільки радикально змінилися стратегії харчування за сотні мільйонів років.

Відкриття, що чекає у скриньці музею

Можливо, найменш відоме в цій історії - те, що скам’янілість було знайдено не на віддаленому місці розкопок, а в Музеї палеонтології та еволюції - невеликій монреальській установі, яка продовжувала існувати переважно за рахунок пожертв громади. Її наукова цінність стала очевидною лише після того, як Коул і Райт уважно вивчили її під час дослідницької поїздки. Райт додав:

"Нові відкриття скам’янілостей зрештою відбуваються в результаті польових досліджень, але музейні колекції відіграють значну роль у такого роду комплексних дослідженнях. Ми не завжди усвідомлюємо всю важливість зразків, які збираємо. Нові технології, ідеї чи досвід часто знаходять дивовижні способи використання наявних зразків для здійснення нових відкриттів".

Цікаво, що власна колекція безхребетних Музею природної історії Оклахоми налічує понад мільйон екземплярів, причому щороку вона поповнюється новими, і цей масштаб, за словами Райта, гарантує "більше ніж ціле життя відкриттів, що чекають на своє відкриття".

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