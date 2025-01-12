Іноземні миротворці в Україні: депутат пояснив, як їх можна допустити сюди

Наразі конкретних варіантів у парламенті немає.

Конституція України дозволяє ухвалити рішення щодо направлення на територію нашої країни іноземних військових формувань, які можуть виконувати функцію миротворчих.

Про це в ефірі "Radio NV" сказав Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На запитання щодо того, чи поділяє від думку президента про те, що розміщення миротворців на території України буде одним з найкращих інструментів, щоб примусити Росію до миру, він зауважив, що на засіданнях комітету розглядаються питання щодо варіантів розміщення іноземних військових формувань. Веніславський нагадав:

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"Це рішення взагалі приймається, за Конституцією, виключно за згодою Верховної Ради України. Рішення приймає президент. Але без затвердження Верховною Радою жодні іноземні війська на території України, чи це миротворчі, чи інші, розміщені бути не можуть".

Так, зазначив він, якщо таке питання буде актуальним і буде проявлена готовність якихось партнерів України розмістити свої війська на території нашої країни, "ми це питання змушені будемо розглядати і будемо дискутувати".

"Наскільки ця ідея є життєздатною - я думаю, що якщо президент її озвучує систематично, то, напевно, якісь підстави для цього у президента є щонайменше. Наскільки вона буде реалізована - це залежить насамперед від наших партнерів. Тому що ми чудово розуміємо: Росія враз не зупинить свої активні бойові дії", - підкреслив Веніславський.

Відповідно, додав він, ті країни, які гіпотетично, потенційно можуть надіслати до нас свої військові миротворчі контингенти, також розумітимуть це. "Цьому мають передувати якісь гарантії з боку, в тому числі, Російської Федерації, що вона припинить вогонь і не буде обстрілювати ті іноземні війська, які будуть на території України", - сказав депутат і зауважив, що це питання складне й неоднозначне.

Крім того, на запитання щодо того, чи потрібно змінювати Конституцію для можливості розміщення іноземних миротворців, контингентів в Україні, він пояснив, що Конституція забороняє розміщення на території нашої країни іноземних військових баз.

"Але про іноземні військові формування йдеться у статті 85 Конституції України, яка передбачає, що дозвіл на направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав, а також надання згоди на направлення підрозділів інших збройних формувань на територію України, - це рішення, яке схвалюється Верховною Радою України. Тому так, ми можемо ухвалити рішення", - сказав Веніславський.

Так, за його словами, Конституція "дозволяє ухвалити рішення щодо направлення на територію України іноземних військових формувань, які можуть бути в даному випадку і виконувати функцію миротворчих".

На уточнення, чи його комітет поки що не працює над цим питанням, депутат зазначив: "Виключно на рівні таких дискусій про гіпотетичні можливі сценарії. Але конкретних варіантів на сьогоднішній день у нас в парламенті немає".

Миротворці в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія позитивно сприймає започатковану Францією ініціативу направлення міжнародного контингенту в Україну в межах безпекових гарантій.

На його думку, НАТО - головна гарантія безпеки для України, але на шляху до Альянсу необхідно мати й інші міжнародні домовленості.

Крім того, президент зауважив, що між Україною та Великобританією вже є серйозні рішення, про які стане відомо згодом.

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