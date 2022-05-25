За словами Петра Андрющенка, окупанти видають маріупольцям російські паспорти без оформлення проміжного громадянства так званої "ДНР".

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що РФ почала фактичну анексію портового міста.

Зокрема, відсьогодні маріупольці можуть отримати громадянство Росії без отримання проміжного громадянства так званої "ДНР", сказано у повідомленні Андрющенка.

Сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та заново окупованих територій Донецької області з отриманням російських паспортів без отримання паспорта так званої ДНР. Фактична анексія Маріуполя розпочалася – говориться у дописі.

Андрющенко нагадав, що раніше жителі окупованих територій мали змогу прискорено отримати громадянство Росії лише у разі наявності паспорта "ДНР". Відсьогодні ж паспорт із двоголовим орлом за прискореною процедурою можуть отримати усі громадяни, які зареєстровані у Донецькій області.

Що передувало

25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене громадянство Росії для мешканців Херсонської та Запорізької областей.

У МЗС України зауважили, що указ Путіна є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків. Зокрема, це рішення не вплине на приналежність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України.

Також повідомлялося, що у зруйнованому Маріуполі окупанти до кінця місяця планують запустити чотири школи. Вибору маріупольським вчителям вже не залишають, прямо та непрямо погрожуючи "негативними" наслідками.

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