Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що РФ почала фактичну анексію портового міста.
Зокрема, відсьогодні маріупольці можуть отримати громадянство Росії без отримання проміжного громадянства так званої "ДНР", сказано у повідомленні Андрющенка.
Сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та заново окупованих територій Донецької області з отриманням російських паспортів без отримання паспорта так званої ДНР. Фактична анексія Маріуполя розпочалася – говориться у дописі.
Андрющенко нагадав, що раніше жителі окупованих територій мали змогу прискорено отримати громадянство Росії лише у разі наявності паспорта "ДНР". Відсьогодні ж паспорт із двоголовим орлом за прискореною процедурою можуть отримати усі громадяни, які зареєстровані у Донецькій області.
Що передувало
25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене громадянство Росії для мешканців Херсонської та Запорізької областей.
У МЗС України зауважили, що указ Путіна є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків. Зокрема, це рішення не вплине на приналежність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України.
Також повідомлялося, що у зруйнованому Маріуполі окупанти до кінця місяця планують запустити чотири школи. Вибору маріупольським вчителям вже не залишають, прямо та непрямо погрожуючи "негативними" наслідками.