Збір доказів про скоєння Росією в Україну воєнних злочинів і злочинів проти людяності розпочався.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі розпочав розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві прокурора Міжнародного кримінального суду Карім Хана.

Він заявив, що отримав звернення від 39 країн про ситуацію в Україні, що дозволило почати розслідування ситуації в Україні у період з 21 листопада 2013 року, тим самим охоплюючи масштаб будь-яких минулих чи поточних тверджень про воєнні злочини, злочини проти людяності або геноцид, скоєних у будь-якій частині України будь-якою особою.

"Я повідомив керівництво МКС про рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації. Наша робота зі збору доказів почалася", - наголосив Хан.

Він нагадав, що, як йшлося у його заяві від 28 лютого, попередній аналіз ситуації в Україні засвідчив, що в Україні могли бути скоєні злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.

Хан пообіцяв повести об'єктивне й незалежне розслідування.

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