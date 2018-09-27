Правозахисники подали позов в Гаагу через сексуальне насильство під час війни на Донбасі

До подання увійшло 116 свідчень. У них повідомляється про такі злочини, як, зокрема, про спроби та погрози згвалтування, примусове оголення, примусову проституцію, утримання чоловіків та жінок в одних камерах.

Представники Східноукраїнського центру громадських ініціатив (СЦГІ), що входить до коаліції правозахисних організацій "Справедливість заради миру на Донбасі" і FDIH (Міжнародна федерація прав людини), передали до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду подання про сексуальне насильство під час збройного конфлікту на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова ГО "Східноукраїнський центр громадських ініціатив" Володимир Щербаченко.

"До нас звернулися колеги з Міжнародної федерації прав людини, які власне запропонували це (звіт організації "Війна без правил" щодо сексуального насильства на Донбасі на основі зібраних свідчень протягом понад 3,5 років - УНІАН) оформити в такий формальний юридичний документ. Ось він в мене в руках. Це - понад 100 сторінок тексту, який ми 25 вересня передали в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду і в рамках офіційної процедури", - сказав він.

Щербаченко уточнив, що після передачі даного подання Міжнародний кримінальний суд може відкрити повноцінне провадження, проаналізувавши цей документ.

"Для того, щоб офіс прокурора прийняв це рішення (відкриття провадження - УНІАН), аналітики, які працюють над цими даними, вони мають побачити, що злочини, які відбуваються в ході конфлікту, їх достатньо багато, вони системні, вони не розслідуються належним чином в Україні, і вони відповідають Римському статуту. Тобто підпадають під ті злочини, які вказані в цьому документі. І, власне, в своєму поданні ми доводимо всі чотири фактори", - пояснив він.

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Як зазначила дослідниця ГО "Східноукраїнський центр громадських ініціатив" Наталія Гриценко, у подання ввійшло 116 свідчень потерпілих. У них повідомляється про такі злочини, як, зокрема, про спроби та погрози згвалтування, примусове оголення, примусову проституцію, утримання чоловіків та жінок в одних камерах. При цьому, за її словаим, злочини вчиняли переважно лідери незаконних збройних формувань або персонал у місцях несвободи.

"58 з цих свідчень містили згадки гендерно обумовленого насильства і сексуального насильства. Й інші 58 були важливими в контексті того, щоб розуміти, що саме відбувалося в незаконних місцях несвободи для того, щоб встановити відповідальність за вчинення злочинів осіб, і свідчення, які були важливими просто в загальному контексті. По факту, серед задокументованих нами злочинів ми намагалися використати в поданні такі, які Міжнародний кримінальний суд, скоріш за все, зможе визнати такими, що будуть достатньо важкими для порушення 7 та 8 статті Римського статуту", - пояснила вона.

Також Гриценко наголосила, що "злочини, які були скоєні в ході збройного конфлікту, скоєні обома сторонами", але, зважаючи на наявну в їхній організації інформацію, не можна стверджувати, що кількість цих злочинів, їх системність та широкомасштабність досягла вагомого рівня для Міжнародного кримінального суду.

"Ми про них (свідчення про сексуальне насильство з боку проукраїнських сил - УНІАН) згадали в поданні, але все-таки зосередилися на місцях незаконного позбавлення волі, які були встановлені незаконними збройними формуваннями на окупованих територіях. Нами було ідентифіковано щонайменше 200 таких місць, з яких ми встановили чітке місцерозташування 120. І відносно 42 місць ми знайшли згадки сексуального та гендерно обумовленого насильства", - додала експерт.

Раніше повідомлялося, що Росія зачищає свідків своїх злочинів на Донбасі.