Окупанти поширювали фейк про розміщення бронетехніки біля школи.

В Міноборони Росії заявили, що у Дніпрі ЗСУ нібито розмістили поряд зі школою №23 артилерію та бронетехніку. Однак виявилось, що це експонати музею часів Другої світової війни, які перебувають там десятки років.

Про це повідомляє "The insider".

Зазначається, що школа розташована за адресою проспект Дмитра Яворницького, 14, а на проспекті Яворницького, 16 - Дніпропетровський національний історичний музей. До його комплексу входить діорама "Битва за Дніпро". Експозиція бойової техніки розташована просто неба.

Перелік військових експонатів, включаючи танки та ЗРК, можна подивитись на сайті музею.

Додається, що ці експонати розмістили ще за радянських часів у 1975 році за наказом тодішнього міністра оборони Андрія Гречка.

Нагадаємо, дещо раніше в МО РФ вигадали фейк про "українських мародерів, перевдягнених у росіян.

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