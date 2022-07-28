На фоні великий бойових втрат в армії РФ виник дефіцит офіцерів.

Російські окупанти поповнюють дефіцит офіцерів користуючись з сержантського складу та намагаються виявляти симулянтів за допомогою спеціалізованих медкомісій.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"На фоні великий бойових втрат в армії РФ виник дефіцит офіцерів. Щоб якось заповнити ці вакансії розпочато масове присвоєння офіцерського звання молодший лейтенант особам сержантського складу без відповідного досвіду та освіти", - заявили в ГУР.

Розвідники зауважили, що ще одна причина дефіциту кадрів - небажання військовослужбовців ЗС та Росгвардії з далекосхідних регіонів брати участь в бойових діях на території України.

"В тому числі через те, що їх часто включають до складу так званих "зведених підрозділів", які формуються не за професійною ознакою. В результаті, велика кількість військових в них не мають належної підготовки, що призводить до додаткового збільшення втрат", - пояснили в ГУР.

Також, як зазначається, багато окупантів, які брали участь у бойових діях, не бажають повертатися в свої підрозділи, вказуючи у якості причини відмови проблеми зі здоров’ям.

Щоб запобігти "відтоку кадрів", керівництво ЗС РФ формує військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання – виявлення військовослужбовців, які імітують захворювання та поранення для ухилення від участі у бойових діях.

"На території Ростовської області у невеликих населених пунктах проходять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних осіб. Обласні військові комісаріати здійснюють призов молодих людей, які проходили військову службу та мають артилерійський досвід. Осіб, які служили у піхотних військах, записують до військового резерву. Їх повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військовослужбовців, що нині беруть участь у війні проти України (конкретні терміни не оголошуються). Наразі майже з кожного села Ростовської області на військову службу призвано від семи до десяти місцевих жителів", - повідомили в розвідці.

Одночасно, як інформує ГУР, в прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ місцеві жителі почали масово нищити власне майно з метою отримання компенсації від влади за нібито обстріли з боку України. В області наростає кількість претензій до влади щодо її неспроможності забезпечити якісний ремонт пошкоджених будівель.

Як писав УНІАН, експерти американського Інституту вивчення війни інформували, що президент РФ Володимир Путін втратив довіру до своїх генералів. Диктатор настільки боявся, що його підлеглі вкотре провалять завдання, що доручив захоплення Лисичанська відразу двом командирам.

Так, за захоплення Лисичанська відповідали командувач центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін і командувач повітряно-космічними силами країни-агресора генерал армії Сергій Суровікін, який також командує Південною групою військ окупантів.

Одночасне командування двох високопоставлених генералів операціями в Україні може зашкодити майбутнім російським операціям, вважають аналітики американського Інституту з вивчення війни.

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