У нашій армії залишається проблема з кадрами, дізналися журналісти.

Повномасштабна війна в Україні триває, і середній вік наших воїнів становить 43-45 років.

Таку інформацію Bloomberg дізнався від високопоставленого військового чиновника, який говорив на умовах анонімності. Нардеп Сергій Рахманін пояснив, чому в Україні чоловіки у віці від 18 до 25 звільнені від участі у бойових діях на передовій.

За його словами, це "вмотивовано вірою в те, що вони стануть ключем до відновлення України в майбутньому". "Ми не знаємо, як довго триватиме війна, які ресурси нам знадобляться і як довго", - пояснив він агентству.

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За словами солдатів, опитаних Bloomberg, попри зниження призовного віку в Україні з 27 до 25 років, "проблема з кадрами залишається".

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Нагадаємо, Володимир Зеленський на початку квітня підписав проект закону, яким передбачалося зниження призовного віку в Україні до 25 років.

У середині травня військовослужбовець і нардеп Роман Костенко говорив, що у старші бійці поступаються молоді в адаптивності до нових умов, швидкості реакції та здатності опановувати нову зброю й технології.

Командир роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка зазначав, що молоді військові завдяки швидкості реакції і хорошій пам'яті значно краще розбираються із сучасною технологічною зброєю, ніж "діди". Однак, за його словами, для бійця 40-50 років - це цілком працездатний вік.

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