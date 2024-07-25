Він розповів про численні випадки, коли українці всіма способами намагаються потрапити на військову службу.

В Україні є велика кількість випадків, коли люди всіма правдами і неправдами підроблюють результати ВЛК, щоб піти на службу в ЗСУ.

Про це розповів офіцер ЗСУ Мирослав Гай в ефірі Ранок.LIVE, коментуючи мобілізаційні процеси в країні та викриття правоохоронцями схеми протиправного звільнення зі служби.

"Я знаю велику кількість випадків, коли люди всіма правдами і неправдами підроблюють своє ВЛК, щоб піти на службу. Міняють аналізи для того, щоб поміняти свій статус з непридатного на обмежено придатний через свої патріотичні переконання", - сказав військовий.

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Він додав, що знає велику кількість людей, які кидають роботу і родини, щоб потрапити на військову службу і продовжувати виконувати свій конституційний обов'язок. "Велика кількість таких випадків. Тобто є і зворотні випадки. Чому ми про них не говоримо не зрозуміло", - зазначив Гай.

Що відомо про схему протиправного звільнення зі служби

ДБР інформувало, що про підозру повідомили колишньому військовому та працівнику комунального підприємства Кам’янської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3", які підробляли документи для незаконного звільнення зі служби військовослужбовців. Військовим фальсифували довідки про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які нібито потребували нагляду. За підробну довідку брали 80 тис. грн.

За даними слідства, послугами скористалось щонайменше 18 мобілізованих, 12 з них вже було звільнено з військової служби.

Організаторам оборудки загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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