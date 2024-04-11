З 2021 по 2023 рік кількість народжень в Україні скоротилася майже вдвічі.

Наразі в Україні частка чоловіків віком від 20 до 30 років є найменшою в історії країни. Армія відчайдушно потребує людей, оскільки приблизно мільйон діючих військових вже виснажені, ще десятки тисяч - загинули або отримали серйозні поранення, пише The New York Times.

"Здорові чоловіки віком до 30 років, які складають основу більшості армій, є частиною найменшого покоління в сучасній історії країни. Україна має знайти баланас між необхідністю протистояти невпинному російському наступу, збільшуючи кількість війська, і ризиком знищення цілого покоління", - йдеться у статті.

Зазначається, що різке падіння народжуваності в Україні протягом перших десятиліть після розпаду Радянського Союзу сталося внаслідок краху економіки та різкого зростання рівня смертності серед старшого покоління чоловіків - переважно від нелікованих серцево-судинних захворювань, алкоголізму та травм на робочому місці.

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Падіння було більш різким, ніж в Росії, воно призвело до зменшення кількості молодих чоловіків порівняно з рештою населення. Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун каже, що криза 1990-х вплинула на репродуктивну поведінку населення. Нестачу молоді спочатку відчули на ринку праці, а потім набагато сильніше - під час повномасштабної війни.

За його словами, перспективи майбутніх народжень залежать того, скільки чоловіків загине на війни, та скільки жінок повернуться додому. Водночас він вважає, що в України немає іншого вибору, окрім як призивати молодих чоловіків.

З 2021 по 2023 рік кількість народжень в Україні скоротилася майже вдвічі. Експерти кажуть, що більшу роль в демографічній ситуації відграє саме виїзд жінок за кордон - за даними Євростату, виїхали близько 800 тисяч українок у віці від 18 до 34 років.

"Рішення пана Зеленського призивати чоловіків, починаючи з 25 років, ризикує ще більше зменшити це невелике покоління українців. І багато хто з обмеженого пулу 25- і 26-річних чоловіків - близько 467 тисяч, згідно з урядовою оцінкою на 2022 рік - вже служать в армії, живуть на окупованих територіях або за межами України. Інші мають роботу або інвалідність, які звільняють їх від призову", - йдеться у статті.

Зниження призовного віку загрожує ще більшим скороченням молодого покоління. Тим часом на окупованих територіях загарбники призивають українських чоловіків воювати вже з 18 років.

Влада вважає, що не має іншого вибору, окрім як знизити призовний вік. "Рішення прийнято - воно хороше, але запізніле", - каже полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Зниження мобілізаційного віку: що відомо

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала законопроект про зниження граничного віку призовників до 25 років у травні минулого року.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Також у сіспільстві активно обговорюють можливість ще більшого зниження призовного віку. Деякі військові заявляють, що без цього Україна не зможе виграти у війні.

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