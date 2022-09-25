Раніше представник президента України зазначила, що саме кримські татари у своїй більшості отримують повістки в окупованому Криму.

Сьогодні, 25 вересня в окупованому Росією Криму завершують мобілізацію до лав ЗС РФ.

Про це заявив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов у своєму відеозверненні.

"Слова подяки кримчанам, які виконали свій обов'язок, проявили мужність і прийшли до військкоматів, щоб приєднатися до Збройних сил Росії. Сьогодні до кінця дня мобілізаційні заходи в Криму будуть завершені", - заявив окупант. Відео дня

За його словами, план із призову "виконано в повному обсязі".

Відомо, що за кілька днів кримським татарам в окупованому Криму роздали понад 1,5 тис. повісток на мобілізацію. Представник президента зазначила, що саме кримські татари у своїй більшості отримують повістки в Криму.

У Зеленського наголосили, що "масова мобілізація кримських татар у Криму – це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу".

Мобілізація у Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців.

Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

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