В Україні близько 6 мільйонів громадян не оновили свої дані військового обліку.

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволить вийти з тіні тим громадянам, які вчасно не оновили дані для військового обліку.

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас на брифінгу.

Він нагадав, що в травні 2024 році набули чинності зміни до законодавства, які передбачали необхідність громадянам оновити свої дані щодо військового обліку. Вони мали бути оновлені до 16 червня, а ті, хто цього не зробив мають сплатити штраф.

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"Ухваленим сьогодні законопроектом 12093 передбачається можливість для тих громадян, які вже проходять військову службу бути звільненим від сплати такого штрафу", - розповів Іонушас.

У випадку, якщо особа подає в електронному вигляді (за допомогою ЕПЦ) заяву про те, що вона погоджується із накладенням на неї адміністративного стягнення, вона зможе сплатити штраф у розмірі 50% від нижньої границі штрафу.

При цьому Іонушас нагадав, що у воєнний час за невчасне оновлення даних для ТЦК передбачено штраф за у розмірі від 17 до 25 500 тисяч гривень. "Відповідно надається можливість сплатити віддалено за допомогою банківських інструментів такі штрафи у розмірі 8500 гривень", - наголосив він.

За його словами, багато громадян України "умовно кажучи, хочуть вийти з тіні", оскільки з якихось причин не змогли оновити ці дані і цей закон дає таку можливість.

Він додав, що це дасть Міноборони, Генштабу більш достовірну інформацію про реальну картину щодо військовозобов’язаних.

Голова комітету ВР розповів, що за інформацією від Міноборони і Генштабу, оновили дані до 16 червня 2024 року 3 мільйони громадян. За його словами, інформація щодо того скільки людей не оновили свої дані весь час уточнюється. Він додав, що в пояснювальній записці до законопроекту сказано, що понад 6 мільйонів осіб не оновили свої дані. "І ця цифра на сьогодні приблизно така і є", - сказав Іонушас.

При цьому нардеп висловив сподівання, що цей закон сприятиме збільшенню кількості громадян, які оновлять дані.

Що відомо щодо ситуації з оновленням даних

Як повідомляв УНІАН, військовозобовʼязані українці від 18 до 60 років до 16 липня 2024 року мали оновити облікові дані та отримати особистий QR-код за яким відбувається ідентифікація особи.

Крім того, у ТЦК розповіли, як змінити свій статус та не потрапити в розшук. Близько 10-15% військовозобов'язаних все ще це не зробили, в тому числі ті, хто перебуває за кордоном чи має обмежену придатність.

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