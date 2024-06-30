Оновлення даних без QR-коду та зі статусом 'у розшуку': в ТЦК пояснили важливі нюанси

Перебувати в розшуку можна за багатьма підставами, тому питання краще вирішувати індивідуально.

Військовозобовʼязані українці від 18 до 60 років до 16 липня мають оновити облікові дані та отримати особистий QR-код за яким відбуватиметься ідентифікація особи.

Заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП підполковник Василь Фризюк пояснив у коментарі "Суспільному", як оновити дані у ЦНАПі без QR-коду та що робити, коли є статус "у розшуку".

Після оновлення даних в ТЦК військовозобов'язаному видають QR-код. Такий же генерує застосунок "Резерв+". У ЦНАПі така послуга не доступна.

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"Якщо оновлюєте дані безпосередньо відвідавши центр комплектування, то вам буде видано військово-обліковий документ зі штрих-кодом. Це такий персональний номер, який є один і він єдиний для особи на весь період перебування на військовому обліку. Якщо ви оновлюєте свої дані через Центр надання адміністративних послуг, тоді надається витяг з мокрим штампом. А також з підписом того працівника, який оновлює ці дані. І це теж буде підтвердженням, що ви оновили ці дані", - пояснив Фризюк.

Якщо ж у військовозобов'язаного є статус "у розшуку", це не потрібно сприймати "як вчинення якогось злочину". Перебувати в розшуку можна за багатьма підставами, тому питання краще вирішувати індивідуально.

"Це вирішується через територіальний центр комплектування в індивідуальному порядку. Наприклад, однією з підстав може бути якщо військовозобовʼязаному раніше вручали повістки у 2022 або 2023 роках. І він за цими повістками не з'являвся, то через це його подали в розшуку", - зазначив підполковник.

Підстав може бути декілька, тож по кожному випадку потрібно індивідуально розбиратися, пояснив представник ТЦК.

Мобілізація в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у Верховній Раді висловилися про можливість запровадження в Україні електронних повісток. Федір Веніславський повідомив, що на сьогодні в парламенті відповідних законопроектів не зареєстровано.

Тим часом українці продовжують активно оновлювати свої дані після набрання чинності законопроекту про мобілізацію. Зокрема, наразі вже 2 млн 430 тисяч українців зробили це.

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