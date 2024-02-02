На законодавчому рівні обов'язково має бути хоч якась норма про термін ротації, зазначив голова комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Нещодавно оприлюднений новий урядовий законопроект про мобілізацію в Україні має ваду - там немає норми про ротацію наших воїнів.

Очільник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич сказав агенції "Інтерфакс-Україна", що "на законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін".

"...Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили", - зазначив народний обранець. Нардеп також припустив, що його колеги між першим і другим читанням запропонують внести норму про ротацію у проект закону.

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Кабмін наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію. Зокрема, у документі прописано звільнення від військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи. Крім того, запропоновано знизити призовний вік до 25 років (зараз становить 27), скасувати строкову службу й запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного.

Пізніше нардеп Ірина Фріз повідомила, що законопроект у Раді в першому читанні можуть розглянути "десь до 19-20 лютого". Політик додала, що якщо документ у першому читанні ухвалять, то протягом наступних 7 чи 14 днів до нього можуть подавати правки для розгляду у другому читанні.

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