Враховуючи, що Україна має менше живої сили, ніж Росія, краща підготовка військових дозволить їй довше вести боротьбу.

З чотирьох чоловіків, які одного ранку цього місяця вишикувались у пункті комплектування армії в Києві, лише один був там добровільно. І така убога черга була далекою від тисяч добровольців, які вишикувалися в центри вербування після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, пише Financial Times.

Це підкреслює виклик, який постає перед Україною, що веде війну проти ворога, чисельність якого перевищує втричі: як зберегти потік новобранців до збройних сил, не викликаючи соціальних заворушень і як спромогтися повернути ініціативу на полі бою.

Як зазначав раніше головнокомандувач української армії Генерал Валерій Залужний, для виходу з "патової ситуації" йому потрібні не лише нові можливості в артилерії, розмінуванні та радіоелектронній боротьбі, а й "нарощувати резерви".

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Водночас українські чиновники та західні аналітики кажуть, що це не лише питання кількості, а й фізичної підготовки, можливостей і навичок.

Як зазначив старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб Джек Вотлінг, середній вік українців на фронті та тих, кого навчали західні союзники, становив 30-40 років, а не 18-24, як зазвичай. Мобілізація на початку минулого року непропорційно притягнула старших чоловіків з військовим досвідом, але тепер потрібні молодші чоловіки з більшою витривалістю та навичками, додав він.

Аналітики зазначають, що Україні потрібна піхота у найкращій фізичній формі. Фізичні вимоги до піхоти є вимогливими та зросли, оскільки цей конфлікт перейшов у бойові дії піхоти малого масштабу, які ведуться в пішому порядку в системах окопів.

Україна тримає в таємниці кількість своїх військових і кількість загиблих. Водночас експерти та місцеві чиновники припустили, що минулого року під озброєнням перебував 1 мільйон чоловіків і жінок, включаючи територіальну оборону, спецслужби та прикордонників — це вдвічі більше, ніж до лютого 2022 року. За оцінками американських чиновників, було вбито близько 70 000 українських військових і до 120 000 поранено, у порівнянні з приблизно 200 000 російських солдатів. За українськими даними, кількість загиблих у Росії перевищила 300 тисяч.

Як вказують аналітики, враховуючи, що Україна має менше живої сили, ніж Росія, краща підготовка та кращі війська дозволять їй довше вести боротьбу. Україна не може прийняти російський спосіб війни, який зосереджується на виснаженні, оскільки Москва зможе перевершити Київ майже в усіх аспектах, від військового виробництва до можливості зазнати більших втрат.

У спробі перезавантажити процес і залучити молодших, більш мотивованих і освічених новобранців, Міністерство оборони України заявило, що добровольці можуть служити в ролі, яку вони вибрали, і яка відповідала б їхнім навичкам.

"Одна з цілей полягає в тому, щоб залучити більше ІТ-фахівців до підрозділів, які керують дронами та іншою високотехнологічною зброєю. Троє людей із саме такою спеціалізацією сказали Financial Times, що вони розглянули б цю пропозицію, якби вони могли гарантувати, що вони будуть операторами безпілотників або використовуватимуть свій досвід у кібервійні чи подібній ролі", - пише видання.

Також зазначається, що солдатам, які проводять цілий місяць на передовій, платять понад 3000 доларів США на місяць — це висока зарплата в Україні, де середня зарплата становить менше 500 доларів на місяць, і набагато більше, ніж 650 доларів США, які платять військовим, які виконують допоміжні функції в тилу.

Наталія Калмикова, заступник міністра оборони, раніше цього місяця заявила що примусовий призов продовжуватиметься, але його буде припинено, коли "достатня кількість" солдатів приєднається добровільно.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 8 листопада продовжила на 90 днів дію військового стану та мобілізацію, що тривають з лютого 2022 року. Призватись на військову службу можуть всі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років. Заклику не підлягають 15 категорій громадян, також є ті, хто тимчасово звільнено від мобілізації.

У листопаді військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вказав на дуже серйозну проблему щодо мобілізації – військкомати відправляють на фронт людей, які не хочуть воювати, і тим самим підставляють воїнів, оскільки мобілізовані без мотивації можуть стати зрадниками.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, наступного тижня буде підготовлено комплексний план з мобілізації. Зокрема, за його словами, громадяни України мають знати весь план дій щодо мобілізації та демобілізації.

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