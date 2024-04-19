На думку військового, усе залежить від того, як людина покаже себе у бойових діях.

Командир підрозділу Terra у складі 3 окремої штурмової бригади (ОШБр) Микола Волохов в ефірі телемарафону прокоментував можливість мобілізації ув'язнених на фронт.

"На мою думку, тут ситуації можуть бути дуже різні. Кожну з них треба розглядати окремо. Якщо людина буде сумлінно виконувати свої обов'язки як військовий, якщо вона буде нищити ворога і прискорювати українську перемогу, то в контексті війни, контексті того, що ми стоїмо пліч-о-пліч, я буду ставитися до цієї людини позитивно", – сказав Волохов.

Крім того, військовий зазначив, що така практика не є новою і її використовували багато країн у стані війни. "Історія знає чимало фактів та подій, коли людина за певні свої провини, життєві помилки, сплачує Батьківщині боротьбою за неї. І якщо ця людина буде боротися ефективно, то чому б і ні", – пояснив Волохов.

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Мобілізація ув'язнених: що відомо

10 квітня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, який дає можливість добровільної мобілізації в'язнів. "За" - 281 народний депутат.

Передбачається, що участь у бойових діях для засуджених буде добровільною. На думку очільника Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Івана Тимочка, мобілізація в Україні має бути справедливою, то ж призивати людей потрібно не за соціальним чи професійним становищем.

За словами очільника міністерства юстиції Дениса Малюськи, Мінюст не планує надавати право мобілізуватися до армії ув'язненим, які скоїли злочини на службі, а також злочини проти державності.

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