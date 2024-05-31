За словами міністра юстиції, в українських засуджених "є дуже великий елемент мотивації – патріотизм".

В українських засуджених, яких мобілізують на війну, є істотна відмінність у порівнянні з росіянами - це мотивація і настрій наших в'язнів, які доєднуються до лав Збройних сил. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, в українських засуджених є дуже великий елемент мотивації – патріотизм.

"Тобто, якщо ми говоримо про російську модель, це були або примус, або гроші, або бажання вийти на свободу, хоча навіть в меншій мірі, тому що вони потрапляли в набагато більше пекло, ніж вони були у в'язниці. Власне, відповідно, наші ув'язнені, з мотиву мого безпосереднього спілкування як з ними, так і з нашими співробітниками, вони налаштовані патріотично", - підкреслив урядовець. Відео дня

Він зазначив, що мотив вийти з в'язниці – це лише частина з мотивації людей. Насправді ж мотивація захищати батьківщину плюс можливість почати життя з нової сторінки – це вирішальні фактори.

"Тому що вони розуміють, що повернутися додому після перебування в'язничного терміну – це одне, повернутися додому з фронту героєм, військовослужбовцем – це абсолютно інше, це шанс на нове життя", - каже Малюська.

Другим мотивом він вважає злість на росіян, тому що, перебуваючи у виправних закладах, далеко не завжди в них є можливість ховатися і забезпечити свою безпеку під час ракетних атак.

"Фізично це часто неможливо. Відповідно, всі ці переживання, бути в закритому приміщенні, ризикувати життям і розуміти, що ти не можеш з цим нічого вдіяти, там злість накопичилась така, що мало не здасться. Відповідно, це теж емоційний фактор, який грає важливу роль, якого немає в росіян", - поснив міністр.

Третьою відмінністю між мобілізацією засуджених в Україні та РФ він називає добровільність.

"У нас механізм повністю добровільний. В росіян він був квазідобровільний, особисто спілкувався з полоненими, військовополоненими російськими, які розповідали, як їх долучили до лав Вагнера, і це не була добровільна історія. Власне, оці три фактори відрізняють істотно наш механізм від російського", - резюмував глава Мін'юсту.

Мобілізація засуджених в Україні - останні новини

Міністр юстиції України Денис Малюська назвав кількість потенційних новобранців із числа засуджених. За його словами, загалом до 20 тисяч таких претендентів, включно з особами, які перебувають у СІЗО, можуть приєднатися до сотень тисяч солдатів, які вже служать в ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: