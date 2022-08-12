Очікується, що це дозволить чергувати очне навчання з онлайн і дасть можливість кожному викладачу формувати черговість у засвоєнні матеріалу.

В Міністерстві освіти і науки України повідомили, що навчальний процес може бути в змішаному режимі.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми готові до того, що процес навчання буде в змішаному режимі. Адже це буде певним чином чергувати очне з онлайн навчанням і дасть можливість кожному викладачу формувати певну черговість у засвоєнні матеріалу. Або це буде очно, або онлайн. І тим самим на сьогодні вже є і методики і навіть в нашій платформі "Всеукраїнській школі онлайн" передбачена побудова індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня і разом з кожним вчителем", - сказав Шкарлет.

Він також наголосив, що початок навчання буде виключно в рамках безпекової ситуації, а рішення щодо участі кожної дитини в освітньому процесі буде ухвалюватися батьками.

Як повідомляв УНІАН, МОН рекомендувало керівникам навчальних закладів з 1 вересня розпочати освітній процес у школах очно.

21 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що школи розпочнуть навчальний процес з 1 вересня лише у разі наявності відповідним чином облаштованих укриттів для перебування там дітей під час повітряних тривог. Це мають бути підвали або напівпідвальні приміщення із захисним облаштуванням, світлом та туалетом.

Станом на початок серпня за оцінкою МВС, до 30% шкіл в Україні готові до початку нового навчального року в офлайн-режимі з точки зору безпеки та наявності укриття.

Вас також можуть зацікавити новини: