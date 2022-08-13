Зокрема, було повністю знищено три танки, сім САУ та зенітно-ракетний комплекс "ТОР".

Військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗСУ у період із 6 по 12 серпня ліквідували понад 230 російських загарбників та завдали їм суттєвих втрат у техніці.

Про це повідомляє Командування морської піхоти у своєму телеграмі.

Зазначається, що за тиждень морські піхотинці знищили:

особового складу – понад 230 загарбників,

танків – 3, ББМ (БМП, БТР) – 8,

САУ – 7,

причіпної артилерії – 7,

РСЗО – 3,

ЗРК "ТОР" – 1,

мінометних розрахунків – 6,

автомобільної техніки – 11,

спеціальної техніки – 5.

Також знищено 4 склади з паливно-мастильними матеріалами і один склад з боєприпасами.

Ліквідація окупантів триває

За минулу добу українські воїни ліквідували ще 200 окупантів. Загалом же втрати росіян в особовому складі сягають близько 43 400 осіб.

У Пентагоні оцінили ефективність ЗСУ у 12 балів з 10. За словами високопоставленого чиновника, на моральний дух солдатів російської армії впливає прогрес і успіхи української армії на полі бою.

Раніше УНІАН ділився відео, на якому один з українських снайперів зафіксував ліквідацію російського окупанта прицільним пострілом в голову.

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