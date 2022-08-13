Морські піхотинці за тиждень ліквідували понад 230 окупантів / фото ВМС ЗСУ

Військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗСУ у період із 6 по 12 серпня ліквідували понад 230 російських загарбників та завдали їм суттєвих втрат у техніці.

Про це повідомляє Командування морської піхоти у своєму телеграмі.

Зазначається, що за тиждень морські піхотинці знищили:

  • особового складу – понад 230 загарбників,
  • танків – 3, ББМ (БМП, БТР) – 8,
  • САУ – 7,
  • причіпної артилерії – 7,
  • РСЗО – 3,
  • ЗРК "ТОР" – 1,
  • мінометних розрахунків – 6,
  • автомобільної техніки – 11,
  • спеціальної техніки – 5.

Також знищено 4 склади з паливно-мастильними матеріалами і один склад з боєприпасами.

Ліквідація окупантів триває

За минулу добу українські воїни ліквідували ще 200 окупантів. Загалом же втрати росіян в особовому складі сягають близько 43 400 осіб.

У Пентагоні оцінили ефективність ЗСУ у 12 балів з 10. За словами високопоставленого чиновника, на моральний дух солдатів російської армії впливає прогрес і успіхи української армії на полі бою.

Раніше УНІАН ділився відео, на якому один з українських снайперів зафіксував ліквідацію російського окупанта прицільним пострілом в голову.

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