Військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗСУ у період із 6 по 12 серпня ліквідували понад 230 російських загарбників та завдали їм суттєвих втрат у техніці.
Про це повідомляє Командування морської піхоти у своєму телеграмі.
Зазначається, що за тиждень морські піхотинці знищили:
- особового складу – понад 230 загарбників,
- танків – 3, ББМ (БМП, БТР) – 8,
- САУ – 7,
- причіпної артилерії – 7,
- РСЗО – 3,
- ЗРК "ТОР" – 1,
- мінометних розрахунків – 6,
- автомобільної техніки – 11,
- спеціальної техніки – 5.
Також знищено 4 склади з паливно-мастильними матеріалами і один склад з боєприпасами.
Ліквідація окупантів триває
За минулу добу українські воїни ліквідували ще 200 окупантів. Загалом же втрати росіян в особовому складі сягають близько 43 400 осіб.
У Пентагоні оцінили ефективність ЗСУ у 12 балів з 10. За словами високопоставленого чиновника, на моральний дух солдатів російської армії впливає прогрес і успіхи української армії на полі бою.
Раніше УНІАН ділився відео, на якому один з українських снайперів зафіксував ліквідацію російського окупанта прицільним пострілом в голову.